Mantenute tariffe e agevolazioni su mense e TARI per i più fragili, Torino presenta il bilancio 2025-2027

Mantenimento di tutte la agevolazioni Isee su trasporti, mense e servizi sociali per sostenere le famiglie numerose e in condizioni di difficoltà economiche. Più soldi destinati al taglio del verde e manutenzione della aiuole, riasfaltatura e sistemazione delle buche, oltre ai servizi educativi e trasporto disabili.

A garantire l’equilibrio finanziario dei conti contribuiscono ancora le risorse straordinarie chieste e ottenute dalla Città attraverso il “Patto per Torino” per il periodo 2022-2042, che, per quanto nel triennio siano in flessione, nel 2025 porteranno nelle casse comunali 97milioni e una minore previsione di spesa per le quote di interessi a copertura dei mutui (-12% sulla media del triennio).

Più agevolazioni su Tari

Andando ad analizzare nel dettaglio i conti, aumentano le agevolazioni ISEE sulla raccolta rifiuti: per chi si trova nella prima fascia entro i 13mila euro lo sconto è del 45%, nella seconda da 13mila a 17mila euro la riduzione è del 30%, mentre nella terza fino a 24mila euro lo sconto è del 20%.

La scuola

Sul trasporto disabili gli investimenti passano da 3milioni e 600 mila euro nel 2024 a 3milioni e 898mila euro nel 2025, con un +10% di risorse sul capitolo. Sempre sul fronte dei servizi educativi per il prossimo triennio è previsto un incremento del servizio offerto per i nidi e degli stanziamenti per l'inclusione dei disabili.

Il nuovo appalto del servizio assistenza, pulizia e vigilanza nei poli scolastici 0-6, attivo dal 1 settembre 2024 al 30 giugno 2029, ha potenziato le attività ausiliare di supporto .

Verde e asfalto

Dal 2025 al 2027 sono previsti maggiori stanziamenti per lo sfalcio dell'erba e la sistemazione delle strade. Nel dettaglio per il verde si passa da poco meno di 8 milioni di euro nel 2024 a più di 9 milioni nel 2025 (media del triennio +16%). Per i lavori di riasfaltatura nelle vie del capoluogo sono previsti oltre tre milioni in più nel triennio.

""Prosegue il nostro impegno nel risanamento finanziario dell'ente che ci permetterà, al termine del mandato, di guardare al futuro con maggiore ottimismo. Come Comune - ha spiegato il sindaco Stefano Lo Russo - abbiamo fatto un grande sforzo per assorbire il costo dell'inflazione e mantenere così invariate le tariffe ed i servizi".