Il Forte di Fenestrelle riapre al pubblico: "Il virus non ci ha piegati"

Dal 18 maggio il Forte di Fenestrelle è tornato ad accogliere il pubblico dopo i lunghi mesi di chiusura dovuti all'emergenza Coronavirus. Una riapertura cui l’Associazione Progetto San Carlo, grazie al lavoro della direttrice Mara Celegato e dei suoi collaboratori, era già preparata da tempo, avendo sempre garantito alla struttura i lavori di piccola manutenzione, la pulizia dei percorsi e la sanificazione degli ampi locali.

Il museo a cielo aperto dell'alta Val Chisone, quindi, ha riorganizzato i percorsi e la durata dei tour prediligendo il tragitto negli spazi aperti, nel rispetto delle normative vigenti.

Dal 23 maggio ha riaperto anche il ristorante-caffetteria Cafè des Forcats, con tutte le misure di sicurezza del caso.

Una ripartenza effettuata malgrado il Progetto San Carlo, come ricordano i suoi responsabili, "da anni non benefici di alcun contributo pubblico destinato alla gestione della struttura". E aggiungono, al termine del primo intenso weekend di attività: "Vedere in questa domenica famiglie passeggiare tra gli antichi spalti con le nostre guide, e i visitatori concedersi una pausa ristoratrice, è per noi tutti motivo di orgoglio e immensa gioia: il virus non ci ha piegati".

Per informazioni: www.fortedifenestrelle.it