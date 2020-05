Il rettore dell’Università di Torino: “Per ripartire più aule e lezioni anche il sabato”

“Sono ottimista, a settembre ripartiranno le lezioni e l’Università di Torino sarà pronta”. Così il rettore Stefano Geuna, già proiettato verso il ritorno alla normalità dell’Ateneo che, Covid permettendo, dovrebbe coincidere con il prossimo settembre. “Non ci sono certezze ma non immagino nuovi blocchi - spiega Geuna, che oltre ad essere un accademico è medico - anche perché adesso conosciamo il virus e abbiamo le armi per difenderci. In questa fase l’unica soluzione per prevenire nuovi contagi è il distanziamento sociale e stiamo lavorando affinché l’Università possa garantire agli studenti di frequentare in tutta sicurezza”.

Da settembre i corsi (che già cominciano alle 9) termineranno alle 20 anziché alle 18. Le aule saranno aperte anche il sabato e, soprattutto, saranno più numerose.

“Prima dell’inizio della pandemia - osserva il rettore - l’Università aveva deciso di rinunciare ad alcuni spazi, come ad esempio le aule di Torino Esposizioni al Valentino. Adesso la situazione è cambiata, quindi oltre a tenere queste aule ne acquisiremo altre”.

Il riferimento è ai locali del complesso “Aldo Moro” e a quelli che ospitavano la sede del quotidiano La Stampa in via Marenco, che complessivamente garantiscono 16 mila posti.