Dall'8 giugno riaprono i Centri Servizio Cliente Gtt: accesso su appuntamento e gestione pratiche speciali

Da lunedì, dopo due mesi di chiusura imposta dall’emergenza sanitaria, riaprono i Centri di Servizio al Cliente di Gtt. Dall’8 giugno gli uffici cambieranno funzione, diventando punto di assistenza per le pratiche più complesse (permessi relativi alla sosta e alla ztl,…) e di vendita unicamente degli abbonamenti non disponibili su e-commerce e in esterno.

L’accesso ai Centri di Servizio avverrà unicamente su prenotazione, con l’obiettivo di ridurre l’attesa dei clienti e quindi le possibili code. In fase iniziale gli uffici si dedicheranno ai clienti che non hanno potuto rivolgersi, durante il periodo di chiusura per Covid, ad altri canali di vendita ad esempio il rilascio di tessere junior, il rinnovo di quelle per gli abbonamenti mensili over 65, il duplicato di tessere smarrite. In particolare verrà priorità ai disoccupati che hanno la necessità di rinnovare l’abbonamento annuale.

Il Contact Center di Gtt, che risponde ai numeri da fisso 800-019152 e da cellulare 011-0672000, gestirà il servizio di prenotazione a partire da oggi con un’organizzazione potenziata sia nel numero di addetti, sia nell’orario: il servizio di prenotazione telefonico sarà disponibile dal lunedì al sabato dalle 6:30 alle 19:30 e la domenica dalle 8:00 alle 13:00. Data la possibile alta richiesta di assistenza, il Gruppo ha ampliato la fascia oraria, dal lunedì al venerdì, in cui sarà possibile fissare il proprio appuntamento: a Porta Nuova e Porta Susa dalle 6:45 alle 20:45, in Corso Turati e Corso Francia dalle 8:45 alle 16:00; il sabato e la domenica sarà aperto il Centro di Porta Nuova dalle 8:45 alle 16:00. Per garantire ai clienti maggiore praticità e velocità nelle operazioni Gtt sta lavorando alla realizzazione di un’APP per la prenotazione dell’appuntamento ai Centri di Servizio tramite cellulare, che dovrebbe essere già disponibile entro la fine dell’estate.

“Miglioreremo il servizio on line – sottolinea l’Amministratore Delegato di Gtt Giovanni Foti - con nuovi servizi su E-Commerce e nuove forme di pagamento con l’introduzione a fine giugno di Pay Pal. I nostri Centri di Servizio, accessibili su prenotazione e con un orario di apertura esteso, si dedicheranno in via prioritaria ai clienti che al momento non dispongono di canali alternativi”.