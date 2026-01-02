 / B. Vittoria / Vallette

La malasosta blocca la linea 11: "Anziani costretti a scendere in mezzo alla strada"

La segnalazione di Davide Tramonta: "Una situazione che si ripete ogni giorno in via Stradella"

La linea 11 continua a dover combattere contro la malasosta

Cittadini costretti a scendere dall'autobus in mezzo alla strada, per colpa delle auto parcheggiate davanti alla palina. È quello che succede ogni mattina in via Stradella, nel quartiere Madonna di Campagna della Circoscrizione 5 (all'altezza di viale Madonna di Campagna), dove le auto lasciate in sosta irregolare finiscono per creare problemi alla linea 11 del Gtt.

A segnalarlo è Davide Tramonta, cittadino e passeggero della linea: "Io e altri utenti siamo stati costretti a scendere in mezzo alla strada perché l’autista non è riuscito ad avvicinarsi alla banchina a causa delle auto parcheggiate in modo irregolare".

Il problema della mala sosta, denuncia Tramonta, è quotidiano e penalizza soprattutto pedoni, anziani, famiglie e persone con disabilità. Marciapiedi occupati e attraversamenti bloccati rendono, infatti, difficoltoso muoversi in sicurezza e aumentano il rischio di incidenti.

"Speriamo che il nuovo anno porti più attenzione, più responsabilità e anche qualche controllo in più", conclude Tramonta. 

Philippe Versienti

