Caduta massi sulla provinciale della Valle di Viù, traffico interrotto al bivio per il Colle del Lys

Tecnici e cantonieri della Direzione Viabilità 1 della Città metropolitana di Torino sono al lavoro da stamani sulla strada provinciale 32 della Valle di Viù, per ovviare alla situazione venutasi a creare nel tratto immediatamente precedente il bivio per il Colle del Lys per la caduta di massi sulla carreggiata.

Il distacco del materiale roccioso si è verificato stamani intorno alle 10 ed ha causato la temporanea interruzione del traffico. Per consentire il deflusso degli automezzi dall’alta Valle di Viù, in particolare dei turisti che stamani sono saliti ad Usseglio e a Pian Benot, nel pomeriggio viene consentita la circolazione a senso unico alternato sino alle 17,30, con un presidio in loco per sorvegliare il versante a monte della carreggiata.

Nella prossima notte è prevista la chiusura della strada in via precauzionale, con riapertura domani alle 7 e possibili brevi interruzioni durante la giornata. Nel primo pomeriggio i tecnici della Direzione Viabilità 1 hanno svolto un sopralluogo con gli esperti di una ditta che domattina invierà i suoi rocciatori per effettuare l’eventuale disgaggio di massi pericolanti e consentire nuovamente il transito a senso unico alternato.

