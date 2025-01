Paura in corso Giulio Cesare: una donna spacca una bottiglia e si aggira minacciando i passanti

Ancora un allarme, da una zona difficile di Torino come quella di corso Giulio Cesare, in particolare nell'area tra Ponte Mosca e Corso Emilia.



Secondo i racconti di alcuni testimoni, una ragazza spintonava tutti quelli che le passavano davanti a lei. Aveva in mano una bottiglia di gin, che poco dopo ha rotto contro il muro, trasformandola in un’arma pericolosa. Ha sfondato una vetrina, ha buttato per aria decine di sedie dei locali, ha spintonato decine di persone. Urlava: "Oggi ammazzo qualcuno!".