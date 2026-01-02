Nel Canavese, interruzioni lungo le provinciali a Piverone e San Ponso



A Piverone, per consentire l’installazione di un cantiere edile in una proprietà privata, la Strada Provinciale 263 sarà chiusa al traffico dal km 5+510 al km 5+514 da mercoledì 7 gennaio a lunedì 2 marzo. Sul posto è previsto il posizionamento di una gru. Il percorso alternativo sarà segnalato in loco e la chiusura al traffico non si protrarrà oltre la conclusione dei lavori.

Nell’abitato di San Ponso, per consentire la posa di una nuova condotta idrica, la Strada Provinciale 36 di Salassa sarà interrotta dal km 4+200 al km 4+800 dalle 8 di lunedì 12 gennaio alle 17 di giovedì 30 aprile. Sono esclusi dal divieto di circolazione i residenti in zona e la chiusura non si protrarrà oltre la conclusione dei lavori. Il percorso alternativo sarà segnalato in loco.



