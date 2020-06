Fase 2 anche a Chieri. Il sindaco: "Ripartiamo insieme, con un percorso di partecipazione dei cittadini"

“Superata la fase acuta dell’emergenza sanitaria, ora, nella cd. Fase2, vogliamo ripartire insieme – spiega il Sindaco di Chieri Alessandro Sicchiero -. Vogliamo metterci in discussione, metterci in ascolto della città, aprirci al contributo di tutti. Per questo, abbiamo pensato a ‘Chieri Partecipa’, un percorso di partecipazione e condivisione, coinvolgendo le minoranze, l’associazionismo e le realtà organizzate sul territorio, i semplici cittadini. Non si tratta di scrivere libri dei sogni o farsi belli con proposte poi non realizzabili. Vogliamo, invece, raccogliere idee e progetti concreti e realistici, spendibili su Chieri, e portare alla luce esigenze magari non note o non sufficientemente considerate. Costruendo così un piano strategico per il rilancio della Città”.