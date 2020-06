La soddisfazione di Silvio Magliano (Moderati): "Dopo la mia richiesta in merito, ecco i voucher-sconto per l'acquisto di nuovi abbonamenti GTT"

"Buona notizia: dopo il "sì" unanime della Sala Rossa, lo scorso mese, alla mia mozione sul tema, la Sindaca Appendino ha annunciato la distribuzione di appositi voucher che garantiranno sconti sull'acquisto di nuovi abbonamenti GTT per coloro che non li avevano potuti utilizzare lockdown", sottolinea Silvio Magliano, Capogruppo dei Moderati in Consiglio Comunale a Torino.

"Questa è dunque la modalità scelta dalla Sindaca per rispondere alla mia richiesta in merito, che l'approvazione della Sala Rossa ha reso vincolante. Coloro che avevano scelto di utilizzare il trasporto pubblico per recarsi al lavoro o a scuola non hanno poi di fatto utilizzato, durante l’emergenza da COVID-19, quanto acquistato. Soprattutto le famiglie numerose hanno dovuto affrontare esborsi importanti".

"Mi auguro che, come da mia mozione votata dal Consiglio, i voucher annunciati coprano realmente e completamente, per una cifra equivalente, i mesi di abbonamento pagati e non fruiti. Vigilerò affinché tutto si faccia in tempi brevi", conclude Magliano.