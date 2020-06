Sole e vento per creare energia intelligente: la torinese Impulse to Innovation sfiora la vittoria

Si chiama Impulse to Innovation la start up torinese che produce innovativi micro e mini-generatori ibridi solari ed eolici per la generazione di energia ad alta efficienza e la rimozione di gas serra atmosferico (GHG) nelle aree urbane. Era tra le aziende che hanno partecipato a Next Energy, il programma promosso da Terna, Fondazione Cariplo e Cariplo Factory per valorizzare giovani neolaureati e singoli talenti e sostenere lo sviluppo di progetti innovativi, startup e imprese focalizzate su tematiche attinenti allo sviluppo del sistema energetico. E ha sfiorato la vittoria.



A batterla è stata Nemesys, che si è aggiudicata la quarta edizione del concorso con un progetto finalizzato alla produzione e all’utilizzo dell’idrogeno, rendendola maggiormente efficace ed economicamente competitiva rispetto alle fonti fossili.