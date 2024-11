Manutenzione straordinaria dei mercati Martini-Benefica e Palestro: investiti 700mila euro

La Giunta comunale, su proposta dell’assessore al Commercio Paolo Chiavarino, ha approvato il progetto esecutivo per una serie di interventi di manutenzione straordinaria nei mercati Martini-Benefica (Circoscrizione 3) e Palestro (Circoscrizione 1), con un investimento complessivo di 700mila euro (Iva inclusa).

L’obiettivo è di garantire la conservazione, l’agibilità e le condizioni di sicurezza delle strutture oltre a migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini e agli operatori commerciali.

"Sono interventi che consentiranno a due importanti mercati cittadini di esprimere appieno la loro grande potenzialità commerciale, caratterizzata da articoli di eccellenza, in particolare nel settore dell'abbigliamento", afferma l’assessore al Commercio Paolo Chiavarino.

I lavori al mercato Martini-Benefica prevedono il rifacimento della pavimentazione in conglomerato cementizio, la realizzazione di una nuova rete di adduzione e scarico delle acque a servizio dei banchi alimentari, l’installazione di un nuovo impianto elettrico interrato e il rinnovo delle griglie delle 56 aiuole degli alberi esistenti.

Gli interventi sono organizzati in 9 fasi per permettere agli operatori di spostarsi su un tratto di via Principi d’Acaja (tra le vie Susa e Avigliana) riducendo al minimo i disagi e mantenendo così il mercato attivo durante tutto il periodo dei lavori. Ogni fase di lavoro sarà completata prima del passaggio alla successiva per garantire che l’area sia sempre funzionale.

Al mercato Palestro l’intervento prevede la realizzazione di una nuova rete di adduzione e di scarico delle acque a servizio dei banchi alimentari e la sistemazione dei servizi igienici interrati per gli operatori.

I lavori sono suddivisi in 4 fasi con la prima fase, riguardante i servizi igienici, che potrà essere eseguita durante le ore di apertura, mentre le fasi successive saranno svolte nel pomeriggio, a fine mercato, per evitare i disagi.

Il progetto rientra nel Programma Triennale delle opere pubbliche 2024-2026 approvato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 837 del 18 dicembre 2023, esecutiva dal 2 gennaio 2024.

Il bando di gara per l’affidamento dei lavori sarà pubblicato successivamente all’approvazione della determinazione di prenotazione dell’impegno di spesa, una volta perfezionato il finanziamento.