Collegno, cortometraggio per un contest videociclistico

Un videogiro per mostrare la bellezza del mondo su due ruote. Tra il Piemonte e la Liguria, infatti, è partito un contest videociclistico che ha coinvolto sette città, Almese, Candelo, Carmagnola, La Spezia,Saluzzo, Malesco e Collegno.

Un evento che ha coinvolto i registi, che si sono impegnati per realizzare un cortometraggio, in cui la protagonista assoluta è la bicicletta. Tra Gabriele Testa, Alberto e Luca Borgatta, Riccardo Fedele, Omar Bovenzi, Giacomo Piumatti, Massimiliano Riotti, spicca però la torinese Loredana Boscarato, che ha scelto di girare il suo corto "L'infausto giro" nella città di Collegno, in cui racconta di una bici, di un ciclista e di un tour per affrontare ostacoli e fantasmi della propria vita.

Videogiro, un evento speciale all’interno di Open Cinema, progetto operativo della Compagnia di San Paolo curato da Itinerari Paralleli, è stato curato dall’Associazione Piemonte Movie - che da sempre opera per la promozione e diffusione del cinema realizzato in Piemonte e premierà i suoi vincitori proprio alla vigilia della riapertura dei cinema.

Domenica 14 giugno alle 21, infatti, verranno premiati i registi del contest videociclistico in diretta streaming sulla pagina Facebook del circuito Sìnémàh! in collegamento con Alessandro Gaido di Piemonte Movie e i registi dei cortometraggi in concorso. Ospite speciale sarà Fulvio Paganin, presidente dell’Associazione Distretto Cinema, direttore artistico dell’arena estiva Cinema a Palazzo Reale e del cinema Esedra di Torino.

Durante la diretta verrà inoltre presentato il contest, curato dall’Associazione Piemonte Movie per Sìnémàh, il primo circuito italiano di sale cinematografiche e festival dei territori di provincia, nato nell’ambito di Open Cinema, progetto operativo della Compagnia di San Paolo. Verranno inoltre trasmessi i 7 corti partecipanti in collegamento con Alessandro Gaido di Piemonte Movie e i registi dei cortometraggi in concorso.

Al termine della visione verranno proclamati i 3 vincitori che riceveranno il 1° premio di 1.000€; 2° premio di 400€; 3° premio di 100€.