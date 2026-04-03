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Attualità | 03 aprile 2026, 12:28

Torna nel Chivassese la rassegna “A misura di famiglia”

Spettacoli, letture animate, magia e laboratori creativi, ma anche camminate ed esperienze all’aria aperta: si parte sabato 11 aprile

Torna nel Chivassese la rassegna “A misura di famiglia”

Torna nel Chivassese la rassegna “A misura di famiglia”

Torna nel Chivassese la rassegna “A misura di famiglia”, che anche nel 2026 propone due filoni complementari: Vitamina C… come Cultura, dedicata a spettacoli, letture animate, magia e laboratori creativi, e Vitamina N… come Natura, un calendario di camminate ed esperienze all’aria aperta pensate per i bambini e per la scoperta del territorio.

 Le iniziative prenderanno il via il prossimo 11 aprile e coinvolgeranno direttamente Chivasso sabato 18 aprile, alle ore 16, con “Il giardino delle storie. Risate e letture con Bombettabook”, un pomeriggio di narrazioni, giochi e comicità dedicato ai più piccoli, nel cuore della città. L’altro appuntamento chivassese è in programma sabato 6 giugno con una passeggiata della rassegna Vitamina N… come Natura, un’esperienza all’aria aperta per famiglie, tra movimento, scoperta e benessere.

Accanto a Chivasso, la rassegna coinvolge i Comuni di Verrua Savoia, San Sebastiano da Po, Lauriano, Verolengo, Cavagnolo, Monteu da Po, Casalborgone, Castagneto Po, Montanaro e Foglizzo, ciascuno con un proprio contributo di eventi culturali e naturalistici. Quella del Sistema Bibliotecario BITO ACT EST, di cui è capofila Chivasso, è una rete che valorizza le identità locali e permette di costruire un’offerta culturale ampia, coordinata e gratuita.

Il programma completo è consultabile nella sezione Eventi del sito del Comune di Chivasso. Per partecipare alle iniziative occorre prenotarsi scrivendo una mail a amisuradifamiglianpl@gmail.com

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