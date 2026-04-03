Torna nel Chivassese la rassegna “A misura di famiglia”, che anche nel 2026 propone due filoni complementari: Vitamina C… come Cultura, dedicata a spettacoli, letture animate, magia e laboratori creativi, e Vitamina N… come Natura, un calendario di camminate ed esperienze all’aria aperta pensate per i bambini e per la scoperta del territorio.

Le iniziative prenderanno il via il prossimo 11 aprile e coinvolgeranno direttamente Chivasso sabato 18 aprile, alle ore 16, con “Il giardino delle storie. Risate e letture con Bombettabook”, un pomeriggio di narrazioni, giochi e comicità dedicato ai più piccoli, nel cuore della città. L’altro appuntamento chivassese è in programma sabato 6 giugno con una passeggiata della rassegna Vitamina N… come Natura, un’esperienza all’aria aperta per famiglie, tra movimento, scoperta e benessere.

Accanto a Chivasso, la rassegna coinvolge i Comuni di Verrua Savoia, San Sebastiano da Po, Lauriano, Verolengo, Cavagnolo, Monteu da Po, Casalborgone, Castagneto Po, Montanaro e Foglizzo, ciascuno con un proprio contributo di eventi culturali e naturalistici. Quella del Sistema Bibliotecario BITO ACT EST, di cui è capofila Chivasso, è una rete che valorizza le identità locali e permette di costruire un’offerta culturale ampia, coordinata e gratuita.

Il programma completo è consultabile nella sezione Eventi del sito del Comune di Chivasso. Per partecipare alle iniziative occorre prenotarsi scrivendo una mail a amisuradifamiglianpl@gmail.com