A Cavallermaggiore torna la Sagra del Gorgonzola DOP: undici giorni di gusto, musica e cultura (Foto e Video)

Nella cornice bucolica della Cascina Abbà, cuore della campagna di Cavallermaggiore, è stata presentata ieri la 9ª edizione della Sagra del Gorgonzola DOP. Ad aprire l'incontro, organizzato, come da grande tradizione, insieme all'ATL del Cuneese, il sindaco Davide Sannazzaro, che ha subito dato il tono della manifestazione: "La Sagra del Gorgonzola è molto più di un evento enogastronomico; è il momento in cui Cavallermaggiore si ritrova, in cui si respira un'energia collettiva che contagia tutti, dai commercianti ai volontari, dalle famiglie ai giovani. Vedere il centro storico animarsi, sentire la città vibrare di partecipazione autentica è per noi amministratori la soddisfazione più grande. Chi arriva da fuori scopre una comunità viva, accogliente, fiera delle proprie radici. E sono particolarmente orgoglioso di come i giovani stiano abbracciando questa manifestazione, portando entusiasmo e idee nuove: è in loro che vedo il futuro di questa città, e per questo ringrazio i tanti volontari e sponsor che ogni anno lavorano per la buona riuscita della manifestazione".

Ben 11 giorni di programmazione, 5 giorni di Fiera Mercato, oltre 40 appuntamenti, più di 200 volontari coinvolti e 50mila visitatori attesi: questi i numeri della manifestazione, che dal 23 aprile al 3 maggio trasformerà il centro storico della cittadina cuneese in una grande piazza del gusto a ingresso libero, confermando il claim "Mangia, Balla, Ama".

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A tracciare il bilancio di questi anni Samuel Lerda, presidente della Pro Loco di Cavallermaggiore, che ha ricordato come la sagra sia nata quasi per scommessa, su proposta avanzata alla ditta Biraghi, raccogliendo alla prima edizione appena 700 persone. Da allora la crescita è stata costante: i coperti sono aumentati, e quest'anno si prevede che i visitatori supereranno addirittura il numero degli abitanti di Cavallermaggiore.

"La 9ª edizione è un traguardo che rappresenta per noi motivo di grande orgoglio», ha dichiarato Lerda. "Questo è l'ultimo dei quattro anni della gestione della Pro Loco che mi onoro di rappresentare. Quattro anni in cui, grazie alla stretta collaborazione con il Comune, al prezioso supporto del main sponsor Biraghi S.p.A. e di tutti i partner che hanno creduto nella manifestazione, la Sagra ha conosciuto una crescita straordinaria: sono aumentati in modo significativo i coperti serviti, decuplicati, il numero dei visitatori e la presenza di produttori d'eccellenza nel mondo dei formaggi erborinati. Abbiamo lavorato per valorizzare le produzioni del territorio, ma anche per far scoprire le bellezze, spesso nascoste, di una città autentica, ricca di storia, arte e cultura. Fondamentale è stato il coinvolgimento dell'intera comunità: associazioni, volontari, attività e cittadini hanno contribuito, ciascuno con il proprio entusiasmo, a rendere possibile un evento articolato e partecipato, capace di unire e far sentire tutti parte di qualcosa di speciale". Lerda ha anche ricordato, con una nota poetica, che "la sagra è nata ed è cresciuta per passione e amore, un po' come il Gorgonzola si narra sia nato per amore".

La macchina organizzativa è imponente: Cinzia Comino coordina oltre 300 volontari provenienti da diverse pro loco del territorio — Cervere, Bricco, Caramagna, Maddalena e Verzuolo — con il supporto alla formazione della Pro Loco di Cervere, rappresentata dal presidente Marchisio. "È una macchina avviata nel tempo ed è bello vedere tutte le persone coinvolte", ha commentato la Comino.

Il fulcro della Sagra sarà il Pala Gorgo, dove verranno serviti tre menù a rotazione (nove pasti distribuiti sulle undici giornate, per 750 coperti a pasto) interamente dedicati al Gorgonzola DOP nelle varianti dolce e piccante, affiancato da piatti della tradizione piemontese come il brasato al Barolo e il carpaccio all'albese. Il catering sarà affidato al Picco Rosso, con il Gorgonzola DOP fornito integralmente da Biraghi S.p.A.: oltre 1.000 kg di prodotto per l'intera manifestazione, pari a 212mila forme prodotte ogni anno dall'azienda. I pasti al Pala Gorgo sono a pagamento e su prenotazione.

Nei due weekend lunghi (25-26 aprile e 1-2-3 maggio) la centrale piazza Vittorio Emanuele II si animerà con lo street food, i caratteristici food truck, le focacce al Gorgonzola DOP del CNOS FAP Savigliano e le ravioles al Gorgonzola DOP della Pro Loco. Torna anche la Piazza degli Erborinati, vetrina ideale per i piccoli produttori locali, e la Fiera della Sagra in Piazza Statuto e Via Roma, con produttori, affinatori, hobbisti e artigiani.

Daniele Di Palma, direttore marketing di Biraghi S.p.A., ha sottolineato il legame viscerale tra l'azienda e Cavallermaggiore: fondata in città nel 1934, Biraghi conta oggi uno storico negozio — meta di turisti sin dagli anni Settanta — e uno stabilimento produttivo attivo sul territorio, che lavora quotidianamente 440mila litri di latte. "È un grande piacere confermare anche quest'anno la nostra partecipazione alla Sagra del Gorgonzola DOP, una manifestazione che rappresenta un'eccellenza del panorama enogastronomico piemontese e testimonia il profondo legame tra Biraghi e la comunità di Cavallermaggiore", ha dichiarato Di Palma. "In continuità con le passate edizioni, Biraghi fornirà tutto il Gorgonzola DOP, nelle varianti Dolce e Piccante, protagonista dei menù della Sagra. Durante la fiera mercato, i visitatori potranno acquistare il prodotto direttamente dalla forma presso i nostri truck in Piazza Vittorio Emanuele II. L'esperienza si estenderà inoltre allo storico negozio di Cavallermaggiore, dove sarà disponibile l'intera gamma aziendale, incluso l'iconico Gelato di Latte. Ad arricchire la partecipazione, proporremo infine attività interattive per coinvolgere le famiglie in un percorso immersivo alla scoperta della nostra storia e del nostro impegno quotidiano".

Alla conferenza stampa erano presenti numerose autorità e rappresentanti del territorio. Il consigliere Mauro Calderoni ha sottolineato come la promozione del territorio attraverso i prodotti d'eccellenza rappresenti "un'ottima occasione per il turismo e una virtuosa collaborazione tra pubblico e privato", ricordando con soddisfazione che il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità, su sua proposta, un ordine del giorno a sostegno delle pro loco e delle piccole comunità locali per regolamentare l'organizzazione degli eventi.

Il palinsesto di oltre quaranta appuntamenti spazia dalla musica alla cultura, dall'enogastronomia allo sport. Sul fronte musicale, la filosofia della manifestazione — come emerso in conferenza stampa — non punta tanto sui grandi nomi quanto sulla qualità e la profondità, con spazio anche agli artisti più giovani: tra gli ospiti figurano Fratelli Pleasure Orchestra, Bandakadabra, The Kollege, I Vitelloni e i Mini Ottoni, oltre a due giovani band emergenti, una locale e una marchigiana. Nei giorni prefestivi sono previsti djset dopo cena; nelle giornate di fiera la musica sarà itinerante con marching band, esibizioni live dalle 17 in poi e djset in orario serale.

Il ricco programma include inoltre: teatro dialettale, la Blu Arena con degustazioni guidate gratuite, l'Orto Didattico a cura di Slow Food, sei mostre d'arte, l'apertura straordinaria di sette chiese storiche e i tour guidati di "Cavallermaggiore Segreta" a cura dei volontari di Cavalar. Per le famiglie: spettacoli per bambini, truccabimbi, il Gorgothlon, il raduno di appassionati di Vespa (domenica 26 aprile) e la Gorgo Run, corsa podistica amatoriale di 5 km in programma sabato 2 maggio. Novità di quest'anno, in collaborazione con il Granda Camper Club, il primo raduno di camperisti per un weekend intero di sagra.

Martedì 28 aprile si terrà l'incontro formativo "Formaggi a latte crudo: facciamo chiarezza", in collaborazione con Asl CN1, O.N.A.F., Associazione LA CRU e Associazione Blu di Cuneo, presentato da Sandro Gallina, presidente de LA CRU e titolare della Fattoria Gallina Golosa. Confermato anche il servizio navetta gratuito nei weekend con destinazione Edith Cosmesi e Cascina Sant'Anna.

Informazioni pratiche

Date: 23 aprile – 3 maggio 2026

Luogo: Centro storico di Cavallermaggiore (CN)

Ingresso: Libero (ad eccezione di cene e pranzi al Pala Gorgo, su prenotazione e a pagamento)

Prenotazioni: Tel. 0172 071313 | WhatsApp 371 480 04 83

Mail: sagragorgonzola@cavaeventi.it

Sito web: www.cavaeventi.it

Organizzata da Pro Loco Cavallermaggiore e Comune di Cavallermaggiore. Main sponsor: Biraghi S.p.A. Con il sostegno del Consiglio Regionale del Piemonte. Con il patrocinio di Regione Piemonte e Provincia di Cuneo. In collaborazione con ATL del Cuneese, ATL Langhe Roero e Monferrato e Confartigianato Cuneo. Con il contributo di Fondazione CRT, Fondazione CRC, Banca CRS, Banca di Credito Cooperativo di Cherasco, Valmora, Panealba e Campiello.