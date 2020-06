Acquistare cartucce Hp senza rinunciare al risparmio: come fare?

Le stampanti sono diventate ormai un dispositivo tecnologico fondamentale da avere nella propria abitazione, soprattutto grazie all'aumento dell'utilizzo di Internet. Con esso, infatti, è possibile effettuare tantissime cose, comprese operazioni finanziarie e bancarie, che necessitano quasi sempre di essere successivamente trasportate su carta.

Proprio qui entrano in gioco le stampanti, che hanno assunto col tempo un ruolo di grande importanza nella propria casa.

Sono numerose le aziende che operano nel settore delle stampanti, rilasciando periodicamente nuovi modelli sempre più funzionali, ma la società leader fra tutte è la Hp, la sigla con cui è comunemente noto il brand Hewlett-Packard, uno dei maggiori produttori mondiali di stampanti sia ad inchiostro sia laser.

Le stampanti della multinazionale statunitense assicurano grande efficienza di stampa, sempre molto rapida, precisa e di qualità.

Lo svantaggio principale di questi ottimi modelli è il fatto che le cartucce costano abbastanza, e, specialmente con un utilizzo intenso, può portare ad una spesa economica non da poco.

Come fare? Ci sono alcune strategie interessanti per acquistare cartucce Hp senza rinunciare al risparmio, con utilizzo di cartucce che offrono un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Scopriamole di seguito e se, effettivamente, portano ad un vantaggio economico.

Le varie tipologie di cartucce Hp

Per la propria stampante, è possibile acquistare ovviamente le cartucce originali, realizzate stesso dall'azienda che offrono una grande qualità di stampa, con colori nitidi e riconoscimento istantaneo da parte della stampante, per un utilizzo rapido ed immediato.

Come già detto, si tratta di prodotti che nel breve-lungo termine sono abbastanza costosi e dispendiosi economicamente, motivo per cui è possibile optare su altre due soluzioni sicuramente più vantaggiose sotto questo aspetto:

Le cartucce compatibili sono modelli non creati dall'Hp stessa, ma da altre aziende che, però, sono compatibili anche con le stampanti Hewlett-Packard possedute. Ovviamente, sarà bene sceglierle con accuratezza , per avere una buona qualità di stampa ed un sicuro collegamento con il proprio modello di stampante. Permette sicuramente di risparmiare molto economicamente, non rinunciando comunque alla qualità di stampa.

Le cartucce rigenerate sono una particolare strategia che consiste nel rigenerare personalmente le cartucce che si sono scaricate, riempiendole con inchiostri Hp o altri compatibili, che dovranno comunque rispettare tutte le normative vigenti in materia, specialmente per quanto riguarda la produzione e lo smaltimento, per proteggere e non inquinare l'ambiente. Questa operazione è molto facile da fare personalmente o, nel caso, è possibile farla fare da un apposito specialista. Il risparmio rispetto alle cartucce originali Hp è sicuramente garantito, specialmente se si utilizza con grande frequenza la stampante.

Quanto si risparmia effettivamente?

Abbiamo visto le due strategie principali per risparmiare qualcosa dal punto di vista economico sull'acquisto delle cartucce per chi possiede stampanti Hp. Ma come fare a quantificare concretamente il risparmio che si ottiene?

Esso è sicuramente molto variabile, dipende da dove si effettua l'acquisto, se sono in bianco e nero o a colori, e la quantità di cartucce con un unico acquisto. Maggiori pezzi acquistati insieme porteranno ovviamente ad un ulteriore risparmio. Sono numerosi i negozi online nel mondo di Internet dove poter acquistare le cartucce compatibili o anche l'inchiostro per creare quelle rigenerate.

In media, comunque, il risparmio che si può ottenere rispetto all'acquisto di cartucce originali è stimato intorno al 60%, quindi la convenienza è molto elevata ed assicurata.