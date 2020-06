Lavoratori autostradali, due ore di assemblea all'aperto sotto la sede del Gruppo Gavio

La cassa integrazione che non smette di mordere, ma anche l'uso che viene definito improprio di strumenti come lo straordinario e la reperibilità. Sono questi tre dei principali motivi che vedranno venerdì i lavoratori autostradali riunirsi sotto la sede del gruppo Gavio a Torino, in via Bozzanigo 22, dalle 15 alle 17.

Un'assemblea sindacale insolita - scandita dalle necessità di distanziamento e sicurezza - voluta dalle sigle di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl logistica. Dunque all'aperto, in prossimità dell’incrocio fra corso Regina Margherita e corso Principe Oddone, per far sentire la propria voce.



Sono coinvolti i lavoratori autostradali della Torino-Milano, Torino-Piacenza, Asti-Cuneo e Torino-Savona, società concessionarie che fanno capo ad ASTM, finanziaria del Gruppo Gavio. In assemblea si discuterà, dicono i sindacati, "del perdurare dell’utilizzo della Cassa integrazione guadagni ordinaria in presenza tuttavia di traffico considerevole che ha creato, un po’ ovunque, code anche per la ripresa dei cantieri che sono alquanto numerosi dopo l'inattività per Covid".