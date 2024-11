Modì - Tre giorni sulle ali della follia: il film di Johnny Depp girato anche a Torino arriva in sala

Il film Modi - Tre giorni sulle ali della follia, diretto da Johnny Depp e interpretato da Riccardo Scamarcio, per le cui riprese attore e regista si sono recati anche a Torino, è in uscita giovedì 21 novembre.

Depp torna alla regia dopo 25 anni da Il coraggioso, mentre Scamarcio dopo aver vestito i panni di Caravaggio nel film di Michele Placido, indossa quelli di Modigliani. Il film non è propriamente un biopic, come già furono altre pellicole come I colori dell'anima, in cui l'artista era interpretato da Adny Garcia, ma più un tuffo nella mente confusa e tormentata di Modigliani.

Per realizzare alcune riprese Depp è stato nel capoluogo piemontese, in particolare nella sede dislocata dei Tuscany Film Studios di Andrea Iervolino, ovvero i Prodea Led Studios.

Un soggiorno blindatissimo, durante il quale ha potuto però fare una visita al Museo del Cinema.