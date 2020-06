Omnibus, Grimaldi (Luv): "Una prima crepa si è aperta. La maggioranza, già divisa sul ‘riparti slot’, sta cedendo"

"Purtroppo non possiamo più fidarci - prosegue Grimaldi - ricordiamo chiaramente le recentissime giravolte fatte dalla maggioranza sulla Commissione d’inchiesta sul Covid, e le forzature da bulli attuate in Aula sul richiamo in Consiglio dei provvedimenti e sul contingentamento dei tempi. Pertanto, prima di ipotizzare il ritiro anche solo di uno dei 5700 emendamenti presentati dalle opposizioni, vogliamo vedere pubblicamente i primi passi indietro. Per quanto ci riguarda - continua Grimaldi - i nostri oltre 4000 emendamenti rimarranno sul tavolo fino alla totale marcia indietro sull’uso scorretto dell’Omnibus: non si possono calpestare i diritti delle opposizioni e del milione di piemontesi che le hanno elette. Noi vogliamo che vengano stralciate dalla legge tutte la parti che riguardano lo 'spara tutto' sulla caccia e le nuove norme sulle cave, e vogliamo lo stop alla privatizzazione del CSI. Non ci accontenteremo finché il muro non sarà completamente crollato - conclude Grimaldi - la nostra comunità non si può permettere passi indietro sulla lotta al gioco d’azzardo patologico: non possiamo accettare l’onta della sanatoria per chi non ha rispettato le nostre regole e il ritorno delle slot ad ogni angolo delle nostre città".