Sil-Confesercenti: “Bene il Comune di Torino che rinuncia allo sconto sull’acquisto dei libri destinati alle biblioteche"

Il Sil-Confesercenti, sindacato dei librai, esprime soddisfazione per la presa di posizione del Comune di Torino (come anche quello di Roma) che, nella elaborazione dei bandi di assegnazione delle forniture alle biblioteche (Piano Olivetti) ai quali partecipano le librerie del territorio, non ha richiesto uno sconto sulla previsione di spesa per l’acquisto dei libri.

“Le amministrazioni di Torino e Roma interpretano le intenzioni del ministrero della Cultura nel modo più corretto – dice Antonio Terzi, presidente del Sil -, non vanificando l’obiettivo specifico di sostenere le librerie di prossimità, la parte della filiera più in sofferenza e tracciando una linea di condotta che dimostra come sia possibile spendere il contributo ministeriale in maniera virtuosa“.

Purtroppo, infatti, spiega il Sil-Confesercenti, abbiamo assistito ad iniziative preventive contrarie allo spirito del Piano Olivetti, sulle quali intendiamo mettere in guardia le istituzioni locali.

“Come Sil – conclude Terzi – non solo ringraziamo le amministrazioni di Torino e Roma, ma auspichiamo che gli altri comuni li prendano ad esempio, comportandosi nella stessa maniera e non snaturando il senso del Piano”.