I lavoratori dello spettacolo giovedì sotto l'Inps: "Non abbiamo preso un soldo"

Non si arrestano le manifestazioni di protesta indette dal coordinamento Lavoratori e Lavoratrici dello Spettacolo Piemonte per denunciare le difficoltà del comparto dovute all'emergenza Coronavirus. Dopo la piazza del 30 maggio, l'incontro con la Regione Piemonte e il sit-in in piazza Carignano il 15 giugno, ora le maestranze si preparano a un nuovo presidio sotto la sede dell'Inps, in via XX Settembre, giovedì 25 dalle ore 9.

"La nostra voce non vuole essere un freddo grido nel buio - scrivono gli organizzatori -. Non ci basta essere ascoltati. Pretendiamo delle risposte concrete, rapide e puntuali che possano risolvere i nostri problemi non causati da nostre mancanze. Per questo facciamo sentire la nostra costante pressione alle istituzioni tutte".

"La narrazione che viene proposta - spiegano - è quella che racconta di una gestione ineccepibile facendo intendere che il peggio sia ormai passato, che nessuno sia stato lasciato indietro e che i fisiologici rallentamenti iniziali siano stati risolti. Una bella favola che purtroppo non combacia con la realtà e con i problemi che noi lavoratrici e lavoratori ci troviamo ad affrontare quotidianamente. Per noi l'emergenza non è finita. Al contrario iniziamo ad accusarne concretamente la pesantezza e la problematicità".

Il prossimo grande evento è in programma a Roma, il 27 giugno, con una mobilitazione nazionale di tutti gli artisti e i professionisti dello spettacolo provenienti da ogni parte d'Italia.