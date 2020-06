L'ex fabbrica di tappeti Paracchi cade a pezzi, residenti esasperati

L'ex fabbrica di tappeti Paracchi sta cadendo a pezzi e lunedì mattina si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco a causa del distacco di alcuni calcinacci; l'area è stata quindi transennata e messa in sicurezza. Nell'ottobre scorso lo storico complesso industriale, di proprietà della Città di Torino, era sul punto di essere acquistato dalla cooperativa sociale Casa dell'Immacolata per essere ristrutturato e riconvertito in una Rsa.

A essere maggiormente preoccupati per la situazione sono i residenti, da anni in attesa di un intervento di riqualificazione: "Più passa il tempo - commentano dal comitato ViviParacchi - e più l’edificio ex Paracchi si deteriora. Vetri, cornicioni, tubature e forse anche il tetto in Eternit, che ci preoccupa sempre. A quando una bonifica e una soluzione definitiva?".

Nel frattempo si è mossa anche la Circoscrizione 4 : "Speriamo - fa sapere il presidente Claudio Cerrato - che la necessità di riportare in vita queste strutture e di riqualificare l'intera area faccia chiudere al Comune le trattative ormai aperte da tempo. Questa mattina ho scritto all'assessore al bilancio Rolando per avere informazioni".