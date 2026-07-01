Detenuto aggredisce agente con una sedia in carcere: ferito un poliziotto al Padiglione B

Un agente della Polizia Penitenziaria è stato ferito stamattina all'interno della casa circondariale di Torino a seguito della reazione violenta di un detenuto.

L'episodio è avvenuto intorno alle ore 10:30 nel Padiglione B. Secondo le ricostruzioni, l'uomo, dopo aver sostenuto di aver appreso dal proprio legale di essere prossimo alla scarcerazione, ha cercato di allontanarsi dal reparto utilizzando il montacarichi del terzo piano. Quando il personale di servizio lo ha invitato a fermarsi per verificare la notizia presso gli uffici, il detenuto ha reagito scagliando una sedia contro l'agente.

“Quello che accade quotidianamente nel carcere di Torino dimostra che siamo ormai alla deriva totale - dichiara Leo Beneduci, Segretario Generale dell’OSAPP-. L’istituto è completamente fuori controllo e il personale è costretto a lavorare in condizioni impossibili, in una bolgia continua, con aggressioni, tensioni e rischi che si susseguono senza sosta. Non si può più continuare così.”

“L’OSAPP - prosegue Beneduci - rinnova l’appello al Ministero della Giustizia e al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria affinché intervengano con la massima urgenza attraverso misure straordinarie per ripristinare sicurezza, legalità e condizioni di lavoro dignitose per il personale di Polizia Penitenziaria. Ogni giorno trascorso senza interventi concreti aumenta il rischio che episodi come quello odierno possano avere conseguenze ancora più gravi. Gli uomini e le donne della Polizia Penitenziaria non possono essere lasciati soli ad affrontare una situazione ormai fuori controllo.”