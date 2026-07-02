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Cronaca | 02 luglio 2026, 14:02

Detenuto suicida a Torino, chiesta la condanna dello psichiatra: "sottovalutazione del rischio"

Il caso nell'agosto del 2022

Il Palazzo di Giustizia di Torino

Il Palazzo di Giustizia di Torino

Il 14 agosto 2022 un detenuto di 24 anni si tolse la vita nel carcere di Torino: oggi la procura ha chiesto di condannare una psichiatra in servizio nell'istituto a un anno e quattro mesi per avere sottovalutato il rischio di un gesto anticonservativo. 

Primo tentativo già il 9 di agosto

Il giovane, formalmente incensurato, era stato arrestato per rapina - come riporta l'agenzia di stampa Ansa - ed era un consumatore abituale di crack; è emerso che il gip aveva raccomandato che fosse tenuto sotto osservazione. Il 9 agosto, in carcere, tentò di togliersi la vita una prima volta. Nei giorni successivi però il rischio suicidario fu declassato da "alto" a "medio" e infine a "breve".

La famiglia costituita parte civile

Il 24enne si uccise servendosi del sacchetto nero in cui erano custoditi gli indumenti che, proprio a seguito dell'abbassamento del livello di allarme, gli erano stati riconsegnati. La famiglia del giovane è costituita parte civile con le avvocate Laura Spadaro e Maria Rosaria Scicchitano.

redazione

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