Avevano oltre un chilo di cocaina in casa: arrestati un uomo di 34 anni e uno di 36 a Barriera di Milano

La Polizia ha arrestato in Barriera di Milano un cittadino nigeriano di 36 anni e un cittadino senegalese di 34, accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. Nel corso di un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di droga, infatti, gli agenti hanno notato uno dei due uomini dirigersi con fare sospetto presso un’abitazione di via Ascoli.

Si sono così appostati per controllare cosa stesse succedendo e, pochi minuti dopo, lo hanno visto uscire dall'abitazione del senegalese. Dopo aver identificato entrambi, gli agenti hanno scoperto che i due avevano appena confezionato due ovuli contenenti sostanza stupefacente ed è quindi scattata la perquisizione domiciliare, che ha permesso di rinvenire 44 grammi tra cocaina ed eroina.

Durante gli accertamenti, gli operatori di polizia hanno esteso la perquisizione anche all’interno dell’abitazione del trentaseienne. E' così saltato fuori un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti per un peso complessivo di 1 chilo e 200 grammi, suddiviso in diversi ovuli di varie dimensioni di cocaina ed eroina, insieme a vario materiale di confezionamento.