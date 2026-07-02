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Cronaca | 02 luglio 2026, 08:17

Nascosti in un appartamento droga e munizioni: nei guai 44enne di Venaria

I Carabinieri hanno trovato a Madonna di Campagna mezzo chilo di roba, tra hashish e cocaina

Nascosti in un appartamento droga e munizioni: nei guai 44enne di Venaria

In un appartamento di una palazzina a sei piani di Madonna di Campagna, quartiere della zona nord di Torino, nascondeva quasi un kilo e mezzo di sostanza stupefacente, mista tra hashish e cocaina. Per la precisione, i Carabinieri della Stazione di Venaria hanno trovato in casa di un 44enne residente nella Reale ma di fatto domiciliato nel capoluogo piemontese, otto panetti di hashish (dal peso di 1 kg), 310 grammi di cocaina, due bilancini di precisione, coltelli e cutter intrisi di stupefacente. 

Armi nascoste

I militari hanno poi scoperto che l’uomo deteneva illegalmente anche del munizionamento di tre calibri differenti: 4 proiettili calibro 357 Magnum, 1 proiettile calibro 7,65 parabellum e 43 proiettili calibro 22. Le armi, così come la droga, sono stati sequestrati. Il 44enne è stato pertanto arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti e  detenzione illegale di munizionamento. Portato nel carcere “Lorusso e Cutugno” di Torino, il G.I.P. ha convalidato l’arresto e confermato la permanenza in carcere. 

Cinzia Gatti

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