Coronavirus: si torna a registrare un decesso nella giornata di oggi, in tutto a Torino sono stati 1800

Non si può dire che la pandemia stia del tutto sparendo, ma anche nella giornata di oggi il Coronavirus mostra cifre di estrema stabilità, sia in Piemonte che nella singola città di Torino con la sua provincia.

Secondo il bollettino diffuso dall'unità di crisi regionale, infatti, nel capoluogo i nuovi contagi sono due, mentre si conta un decesso in più rispetto a ieri. Crescono anche i guariti, però: ben 37 in più di ieri. Il bilancio complessivo parla di 1800 decessi a Torino, mentre i contagi sono 15.882. I guariti sono 12.706.



A livello regionale, le guarigioni sono 74 in più di ieri, per un totale di 24.548, mentre i pazienti in via di guarigione (cui manca cioè il secondo tampone negativo per dirsi definitivamente fuori da questa brutta esperienza) sono 1.208.