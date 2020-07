L'oroscopo di Corinne dal 3 al 10 luglio

ARIETE : Astri bricconcelli costelleranno il cammino di insidie ponendovi di fronte a scelte, arrabbiature, delusioni o sbuffi intermittenti… Se è vero che chi trova un amico trova un tesoro sappiate che nel vostro scrigno, al presente, rimangono rari eletti da stimare ed amare, considerata l’ipocrisia da cui siete attorniati! Un pizzico di stanchezza colpirà a tradimento richiedendo di mollare il tiro e cominciare a pensare alle vacanze. Una penalizzazione potrebbe derivare da soldi da sborsare.

TORO : Vi attende un periodo fremente nel corso del quale non saprete da dove iniziare a far combaciare tutto quello che dovreste fare ma il gioco varrà la candela visto che ne otterrete delle ovazioni. Nel contempo però abbiate l’accortezza di alzare la guardia al fine di non beccare una fregatura e poi state attenti ai movimenti bruschi onde scagionare una slogatura, una scivolata o una zucconata… Visite gradite, acquisti da effettuare e week end da trascorrere ai monti o al mare!

GEMELLI : Apprestatevi ad una settimana carina nel corso della quale rivedrete persone care, vi toglierete uno sfizietto, sistemerete cosine all’interno della casina e un fardello si alleggerirà pur non condividendo le intenzioni di un congiunto o parente avventato e sventato. Malgrado la pandemia si sia attenuata rammentate che indossare la mascherina, evitare di baciare ed abbracciare sconosciuti rendesi pressoché indispensabile! Sbalzi di pressione.

CANCRO : L’opposizione del plenilunio vi renderà agitati e tendenti a non sopportare a lungo le tiritere di un soggetto capriccioso e spocchioso… In compenso però gioirete per una notizia, un evento inaspettato, un augurio impensato una bella serata davanti ad una pizza, una cena o un gelato! Rimane ancora un po’ di ansia riguardo un componente della famiglia piuttosto confuso sul come impostare il suo avvenire. Propensione ad eritemi causati dal solleone. Esatto presentimento.

LEONE : Si profila una fase spumeggiante e caotica dove avrete modo di trascorrere piacevoli ore in compagnia, decifrare un enigma, approfondire un rapportino e cavarvi un pallino. Ciononostante spuntano delle grane da contrastare intelligentemente, dei documenti da firmare e una faccenda prettamente pratica da chiarire. Se la digestione è laboriosa assumete al mattino, a digiuno, un bicchiere d’acqua con un cucchiaino di bicarbonato e mezzo limone spremuto! New da lontano.

VERGINE : Giove concede le sue grazie: approfittatene al fine di gettare ancore in porti acquietanti, cancellare le asprezze, esplorare l’ignoto, avviare progettazioni senza mai scordare chi, nei frammenti di disperazione vi è stato vicino con un consiglio o un appoggino. Gli sproloqui di un superiore, antagonista o politico invece faranno inorridire… Fattibile un viaggetto, per lavoro o per diletto e un pensierino materiale o morale atto a gratificarvi. Domenica festaiola e salute da non trascurare.

BILANCIA : Sarà per quel malandrino di Giove avverso, i contrattempi vaganti, la testa pesante, la tensione accumulata o le costanti paturnie, fatto sta che vi inalbererete pigliando di mira chiunque osi contrastare le vostre ideologie… Eppure, di fronte all’evidenza, un torto lo dovrete ammettere… Un incontro casuale vi stuzzicherà specie se siete single così come non sono da escludere dei combini per un qualcosa di culturale, divertente o mangereccio. Irritazioni cutanee o visive.

SCORPIONE : State all’erta poiché vi si racconteranno delle frottole tentando di intimidirvi con una arroganza che, come ben si sa, è sinonimo di ignoranza e andate in fondo ad una situazione delicata.… Anche il settore delle relazioni è un po’ minato: non fidatevi delle apparenze e neppure di una simpatia celante secondi fini… Un introito si alternerà ad un esborso, un acciacco andrà lenito e ad un tipo abbietto darete il benservito… Nel contempo un sogno si avvererà.

SAGITTARIO : Alla faccia dell’ innato ottimismo cadrete leggermente in depressione causa una mini sosta forzata, l’atteggiamento di un sornione, un benessere latitante o delle fisse costanti. La trascorsa quarantena ha impedito qualcosa a cui tenevate ma adesso dovreste imparare a pensare in positivo, confidare nell’aiuto di un’amica e regalarvi qualche attimo di spensieratezza, al di là di paure infondate. Gli appartenenti al I° decano invece potrebbero dover contattare con enti sanitari.

CAPRICORNO : Approfittate della congiunzione di Giove col vostro Sole natale e della Luna piena del 5 luglio per aprire la via della speranza, della giustizia e della fortuna. Ciò non significa veder cadere la manna dal cielo ma che, un po’ grazie al fato e un po’ alla determinazione, riusciate in un intento o troviate delle certezze a dubbi che martellavano. Buffa novella in arrivo, partner da ammansire e organismo da disintossicare tramite una dieta appropriata.

ACQUARIO : Vivacizzati da Marte uscirete dall’inerzia o da quella sfiga che sembrava avervi presi di mira, iniziando a recuperare verve, energia e uno spizzico di sana follia. Sicché dopo dolori, costernazioni e malumori, inizierà un bel processo di rigenerazione. Occhio però ad un uomo falso e ingannevole! Tra coniugi o fidanzati nasceranno delle contese risolvibili con più dialogo e meno pretese....

PESCI : Forza e coraggio: l’estate rifulge nel suo splendore più che mai pronta a regalarvi momenti singolari e migliori a parte dei sospesi a cui sopperire, un bisticcio con chi vuol sempre avere ragione, delle faccende da inquadrare, delle richieste pecuniarie o degli interrogativi riguardo le vacanze mentre tra giovedì e lunedì una chiamata o proposta solleverà il morale. Se abitualmente trattate con un Gemelli, Leone o Scorpione preventivate un polverone… Dolori intercostali.

*********************************************************************************

Se scoppiasse una pandemia d’amore vivremmo sicuramente in un mondo migliore…

*********************************************************************************