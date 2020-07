Mobili per ufficio personalizzabili Castellani Shop, la soluzione perfetta per ogni ambiente

Cosa distingue un arredamento da ufficio di qualità? Gradevolezza estetica e rispetto delle normative di sicurezza sono forse le prime cose che vengono in mente. Eppure, per quanto importanti, sono solo alcuni dei requisiti. I mobili per ufficio devono soddisfare anche esigenze pratiche: irrinunciabili funzionalità e usabilità. Come riconoscere allora il prodotto giusto?

Oltre 60 anni di esperienza Made in Italy, arredo ufficio Castellani

Il segreto è selezionare con cura il venditore. Ecco perché Castellani Shop è l’e-commerce per chi desidera arredi da ufficio di qualità Made in Italy, presentati a prezzi competitivi.

Il negozio digitale s’avvale della capacità realizzativa di Castellani Srl, azienda toscana attiva da oltre 60 anni nella produzione di scaffalature metalliche, mobili per ufficio e attività commerciali. La piattaforma digitale mette quindi in contatto acquirente e produttore, evitando qualunque intermediazione.

Gli arredi sono realizzati completamente in Italia (dalla fase di progettazione all’assemblaggio) e nel rispetto della tipicità della produzione, che Castellani Srl considera da sempre un valore. Caratteristica distintiva dell’offerta e attestata dalla Certificazione Volontaria di Conformità d'Origine e Tipicità Italiana, diretta evoluzione del Marchio Unico Nazionale.

L’azienda vanta inoltre le certificazioni UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e OHSAS 18001:2007.

La proposta di arredamento per ufficio personalizzabile per ambienti direzionali e operativi

L’offerta di mobili per ufficio firmata Castellani Srl è strutturata in librerie, scrivanie, tavoli per sala riunione e reception, disponibili in numerosi stili e colorazioni. Sono presenti anche postazioni di lavoro per uffici operativi e direzionali, insieme a tante linee di arredi personalizzabili, eleganti e funzionali. Di queste fanno parte scrivanie (anche componibili), mobili di servizio e scaffalature, con un’ampia scelta di finiture: dalle molteplici sfumature del legno al vetro anti-touch.

Nutrita anche la sezione relativa alle sedute. Si va dalle sedie per sala d’attesa in plastica alle poltrone da ufficio direzionali con rivestimento in pelle. E per una gestione ottimale dell’archivio, sono proposti armadi, classificatori e cartelliere.

Oltre ai mobili per ufficio, su Castellani Shop sono presenti arredi per industria e negozio. Tra questi troviamo armadi di sicurezza, panche spogliatoio, scaffali componibili, banchi da lavoro e vetrine espositive.

Tutti acquistabili su www.castellanishop.it, con la tranquillità di rivolgersi a un negozio digitale che ha ottenuto il Sigillo Netcomm e garantisce il rispetto delle buone prassi online. Il cliente può inoltre contare su pagamenti sicuri e spedizioni gratuite in Italia per ordini superiori a 500 euro (+ IVA).

Raggiungibile via telefono (0587 748052) ed e-mail (info@castellanishop.it), il servizio di assistenza è a disposizione per qualsiasi richiesta di informazioni e ordini telefonici.