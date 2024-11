Atp Finals, anche Lollobrigida tifa per Torino: "Ne ho parlato con Binaghi"

Anche il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida tifa per le Atp Finals a Torino. L'esponente della giunta Meloni ha incrociato il sindaco Stefano Lo Russo prima di un incontro in sala plenaria in occasione dell'Assemblea Anci al Lingotto. I due si sono messi a chiacchierare e Lollobrigida si è lasciato andare in tono confidenziale al primo cittadino: "l'ho detto a Binaghi, non tutte le cose si devono fare a Milano".