Il sindaco di Limone a cena con il primo ministro monegasco per celebrare il sodalizio con il Principato

Si è svolta in un clima conviviale la cena tra il sindaco di Limone Massimo Riberi, il primo ministro del Principato di Monaco Serge Telle, l'assessore regionale alle Politiche sociali e alla Famiglia Chiara Caucino, in rappresentanza del Governatore della Regione Piemonte Alberto Cirio, e il consigliere regionale Paolo Bongioanni.

La serata, organizzata dal primo cittadino limonese, si è tenuta venerdì 10 luglio 2020 al ristorante San Pietro, alla vigilia della pedalata promozionale lungo l'Alta Via del Sale, iniziativa promossa dall'Atl del Cuneese con il supporto del consorzio Conitours, a cui hanno preso parte numerose istituzioni del territorio cuneese e d’Oltralpe.

"Ho invitato personalmente il primo ministro Telle a cena e all’evento di sabato 11 luglio per ribadire il forte legame che unisce Limone con gli amici monegaschi, molti dei quali proprietari di seconde case e assidui frequentatori della nostra cittadina - commenta Riberi -. Un sodalizio con il Principato di Monaco, infatti, rappresenta un'opportunità per valorizzare non solo l'Alta Via del Sale, una delle più belle strade bianche d'Europa che collega le Alpi al mare, ma le potenzialità del nostro territorio a 360 gradi in chiave turistica".

Nell’occasione il sindaco Riberi ha omaggiato il primo ministro Telle di una targa ricordo dell’evento.