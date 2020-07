Torno il Glocal Film Festival nelle arene estive torinesi dal 15 luglio al 4 agosto

A pochi giorni dal via il Glocal Film Festival ha dovuto sospendere la 19a edizione, prevista dal 12 al 16 marzo scorso al Cinema Massimo MNC di Torino, con l’intenzione solo di rimandare l’annuale appuntamento con la cinematografia piemontese e tornare quanto prima dal vivo. Dal 15 luglio al 4 agosto, il Glocal - diretto da Gabriele Diverio e organizzato dall’Associazione Piemonte Movie - sarà il primo tra i festival cittadini a riproporsi al pubblico e lo farà eccezionalmente in una versione estiva, in cui film in concorso e proiezioni speciali saranno parte dei calendari di arene cinematografiche, luoghi della cultura ma anche della creatività e del protagonismo giovanile che in queste settimane stanno tornando a proporre eventi e iniziative, dopo i lunghi mesi di lockdown.

“Dal giorno stesso in cui abbiamo dovuto sospendere l’edizione 2020 del Glocal io e il resto della squadra del festival abbiamo avuto un solo obiettivo in testa: portarla a termine. Lo sentivamo come un dovere sia nei confronti dei film selezionati, sia nei confronti del nostro stesso lavoro”, afferma Gabriele Diverio, direttore artistico del Glocal Film Festival. “Da subito abbiamo pensato all’estate come momento ideale per recuperare le proiezioni dei concorsi Spazio Piemonte e Panoramica Doc e le realtà che abbiamo coinvolto hanno accolto con favore le nostre proposte, rilanciando con alcune proiezioni speciali (Pastrone! e il Premio a Gianluca Maria Tavarelli). Le arene e le aree verdi della Città di Torino sono quindi diventate la ovvia destinazione del nostro festival. Festival che quest’anno perde l’unità di tempo – i cinque giorni consecutivi programmati per marzo – e quella di luogo – il Cinema Massimo – ma guadagna in presenza capillare sul territorio cittadino e in collaborazioni. Siamo felici di poter creare 9 momenti di festa, in 7 luoghi diversi della Città e portare così il Glocal a un pubblico altro, magari non abituato alla nostra proposta di cinematografia a km zero. Certamente una sfida nuova e non banale, che siamo però felici di affrontare con la tranquillità di chi sa di aver già conquistato una vittoria: la 19a edizione del Glocal si farà in parte dal 15 luglio al 4 agosto e stiamo riprogrammando gli altri eventi previsti lo scorso marzo per il prossimo autunno”.