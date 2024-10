William Blake e la sua epoca in mostra alla Reggia di Venaria: esposte 112 opere dalla Tate

William Blake e la sua epoca in mostra alla Reggia di Venaria

Dopo Constable e Turner, la Reggia di Venaria ospita la mostra di un altro celebre artista considerato uno dei maggiori maestri britannici, William Blake, chiudendo così la trilogia delle esposizioni dedicate ai principali esponenti dell’arte romantica inglese grazie alla prestigiosa collaborazione del Consorzio delle Residenze Reali Sabaude con la Tate UK.

La mostra, curata dalla storica dell’arte Alice Insley, propone fino al 2 febbraio, 112 opere provenienti dalla famosa istituzione museale inglese.

William Blake (1757-1827) è un personaggio di spicco dell'arte e della letteratura inglese. Ignorato quando era in vita, le sue opere visionarie in pittura, stampa e acquerello hanno ispirato intere generazioni e sono ora riconosciute come contributo unico alla cultura mondiale.

Blake ha vissuto un periodo storico rivoluzionario, un’epoca di radicale trasformazione delle idee sull'arte e sull'immaginazione, in cui gli artisti hanno veicolato la loro ispirazione verso territori nuovi e inesplorati. Ogni sezione tematica della mostra è incentrata su una selezione di opere chiave di Blake accanto ad altre strettamente correlate di altri artisti, secondo categorie distinte volte a illustrare una diversa dimensione dell'immaginazione poliedrica di William Blake: Incantesimi, Creature fantastiche, Orrore e Pericolo, Il Gotico, Uno sguardo romantico al Passato, Satana e gli Inferi.

Per info: https://lavenaria.it/it/mostre/blake-sua-epoca