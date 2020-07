Droga, trasportano in auto quasi 50 kg tra hashish e marijuana: scoperti e arrestati dalla polizia

L'auto appariva carica come se fossero tornati dalle vacanze: al suo interno, però, c'erano quasi 50 kg di droga tra hashish e marijuana. Per questo, due uomini sono stati arrestati dalla polizia.

Le indagini erano nate quando gli agenti della Squadra Mobile avevano individuato in via Cuneo due albanesi dediti allo smercio di marijuana: H.D. e V.E., entrambi di 20 anni. Questi erano risultati essere i fornitori di alcuni pusher che a loro volta servivano la movida torinese di piazza Santa Giulia.

Nel tardo pomeriggio di ieri, i poliziotti hanno notato sopraggiungere uno dei due sospettati a bordo di una Fiat Panda nera con la quale, dopo che il complice ha aperto velocemente il portone carraio, è entrato all'interno del cortile di via Cuneo. Dai movimenti è apparso evidente che sulla Panda fosse celata della sostanza stupefacente. Ma non così tanta.

Dopo aver provveduto a bloccare entrambi i sospetti, i poliziotti hanno controllato il veicolo, trovandovi all'interno numerosi involucri incellophanati, contenenti principalmente marijuana, per un peso totale di circa 44 chilogrammi. In un ulteriore involucro, avvolto ad arte con del nastro da pacchi, erano contenuti 5 chilogrammi e mezzo di hashish "griffato" con un marchio di abbigliamento.

La perquisizione effettuata all'interno della casa dei due spacciatori ha poi fatto rinvenire dagli agenti ulteriori 6 chilogrammi di marijuana, celati in una valigia, nonché numerosi telefoni cellulari.

I due, che venivano tratti in arresto per il reato di detenzione di sostanza stupefacente, vantano precedenti di polizia specifici. I prezzi al kg della droga variano dagli 800 ai 1.500 euro per la marijuana e dai 1.500 ai 2.000 euro per l’hashish. Il valore complessivo di acquisto della droga sequestrata si aggira dunque intorno agli 85.000 euro all'ingrosso. Entrambe le sostanze in questione vengono solitamente vendute sulle piazze di spaccio a 10 euro al grammo. La vendita della droga avrebbe pertanto potuto fruttare 550.000 euro.