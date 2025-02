Cantieri nel giardino dello spaccio, nuovi giochi in arrivo per il Maiocco

Lo spaccio non è stato certamente debellato, tuttavia nonostante le polemiche il giardino Maiocco di corso Caio Plinio (sul territorio di Lingotto) tenta di rifarsi il look grazie ai fondi del Pnrr. Merito degli interventi di manutenzione straordinaria delle aree verdi interne alle biblioteche civiche e di quelle limitrofe, entro un raggio di 750 metri (in questo caso parliamo della Cesare Pavese di via Candiolo).