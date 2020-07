Breve storia delle sneakers, le scarpe che non passeranno mai di moda

“To sneak” in inglese vuol dire muoversi silenziosamente: non ci vorrà molto per capire, quindi, perché le sneakers abbiano preso proprio questo nome.

Ma dove e come è nato questo modello di scarpe che non passerà mai di moda? Se già gli antichi greci indossavano calzature specifiche durante i giochi ginnici e gli Indiani d’America usavano fasciarsi i piedi con delle antenate delle nostre moderne scarpe “da passeggio”, fu Charles Goodyear che, all’inizio del secolo scorso, perfezionò la realizzazione delle suole delle scarpe in gomma.

Lavorando il caucciù (il nostro Charles è lo stesso Goodyear degli pneumatici) iniziò a produrre le sneakers, e nel 1919 venne messo in vendita il primo modello di quelle scarpe che, pur essendo molto simili alle scarpe da ginnastica, si possono usare tutti i giorni, al lavoro come per un aperitivo in città.

Le sneakers nascono principalmente come scarpa da pallacanestro: nonostante oggi le calzature per giocare a basket siano decisamente più alte, le celeberrime All Star della Converse sono state ai piedi di tanti campioni dell’Nba dagli anni Venti (quando ancora non si chiamava Nba) sino agli anni Ottanta.

Poi sono diventate delle scarpe di culto per tutti, non solo per gli sportivi o per i ragazzi che le indossavano allo stesso modo di James Dean. E con gli anni, sneakers è diventato sinonimo di calzatura comoda, versatile, da usare tutti i giorni e indossare con tantissimi outfit. E l’evoluzione delle sneakers continua ancora oggi, su uno schema che tutti conosciamo: suola in gomma, tomaia colorata e personalizzata. Perché è proprio il colore e lo stile di un paio di sneakers che racconta la personalità di chi le indossa.

