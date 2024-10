Emergenza maltempo superata, Murazzi presto di nuovo accessibili

Cessata la pioggia nella giornata di ieri, le condizioni meteorologiche hanno visto un progressivo e netto miglioramento che ha coinvolto anche i fiumi, in particolare il Po, il cui livello sta lentamente decrescendo.

Da questa mattina Amiat al lavoro ai Murazzi per consentire la pulizia in tempi rapidi dell’area prospiciente i locali e consentire ai gestori dei locali di poter riaprire le attività fin dalle prossime ore. Gli interventi di pulizia proseguiranno poi ancora nella notte.

Ancora interdetti i percorsi ciclo pedonali in prossimità delle sponde, dove sono iniziati i lavori per pulire e rimuovere il materiale accumulatosi e consentire così ai cittadini di poter nuovamente accedere e fruire di queste aree in sicurezza.

Sempre per ragioni sicurezza legate alla velocità della corrente e al materiale flottante trasportato dal fiume, sul Po restano al momento sospese la navigazione remiera e ogni altra attività.