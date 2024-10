L'Ex Dazio da ecomuseo a distaccamento dei Vigili del Fuoco, Firrao: "Poche idee e confuse"

L'Ex Dazio di corso Moncalieri: da ecomuseo a presidio dei vigili del fuoco. La città cambia la destinazione dello storico edificio di metà '800 situato nel quartiere di Borgo Po. Nel giugno del 2023 la Circoscrizione 8 aveva approvato l'istituzione di un polo culturale con la seconda sede dell’Ecomuseo, come luogo per le associazioni culturali e sociali del territorio già utilizzato a partire dal Salone Off nel maggio 2024. Da settembre, però, la città ha comunicato che gli spazi dell'Ex Dazio diventeranno un distaccamento dei Vigili del Fuoco, mettendo fine al progetto dell'ecomuseo.



Interpellata dal vice capogruppo di Torino Bellissima Pierlucio Firrao, la vicesindaca Michela Favaro ha spiegato la necessità per i pompieri di avere una sede in quella zona della città, e che insieme alla Circoscrizione stanno prendendo in considerazione altre alternative per l'istituzione del museo. "I vigili del fuoco hanno da sempre chiesto un nuovo distaccamento nella zona orientale della città - ha risposto - e la possibilità di usufruire di un nuovo presidio in Borgo Po potrebbe ridurre i tempi di intervento in zona. Per l'ecomuseo, la città con la circoscrizione ha valutato alcune alternative".



"Quanto abbiamo speso - ha commentato Firrao - per fare diventare questa palazzina spazio per le associazioni? Poche idee e molto confuse: un anno e mezzo fa diamo lo spazio per fare una casa delle associazioni e dopo un anno e mezzo, stessa giunta e circoscrizione dello stesso colore annunciano un altro uso".