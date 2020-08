Martina Merlo PB sui 1500 a Milano

Sabato 25 luglio al Trofeo Bracco di Milano, edizione tutta al femminile, buoni risultati per le piemontesi in gara.



Dopo aver vinto la scorsa settimana sui 3000 metri, Martina Merlo (Aeronautica) incassa questa volta il secondo posto sui 1500 metri ma a suon di primato personale: 4:21.20 per l’azzurra che migliora il 4:21.55 ottenuto lo scorso anno a Bergamo. 12ma Giovanna Selva (Sport Project VCO) con 4:43.66.

Sui 100 metri 12.20 (+0.2) in batteria per l’allieva Gaya Bertello (Novatl. Chieri) che in finale chiude al sesto posto con un tempo leggermente superiore (12.27 con vento +1.1); settima e prima esclusa dalla finale Martina Amidei (CUS Torino) che corre in 12.21 (+0.2). Sui 400 metri esordio stagionale sul giro di pista per Aurora Casagrande Montesi (CUS Pro Patria Milano) che chiude in 56.57.

Doppio impegno per Veronica Crida (Atl. Brescia ’50 Metallurgico San Marco): sui 100hs con 14.25 (+0.8) è sesta dopo le batterie, qualificandosi per la finale cui non prende parte perché impegnata nel salto in lungo dove chiude al secondo posto con 5,88 (+0.2). Nel lungo senza misura Milica Travar (Zegna) che porta a casa tre nulli. Sui 100hs da segnalare ancora 14.82 (+1.4) per Chiara Sala (Zegna) e 15.26 (+1.4) di Elena Corona (CUS Torino). Sui 400hs buon secondo posto per l’allieva Ludovica Cavo (Atl. Serravallese) con 1:05.03.