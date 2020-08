All'autodromo Riccardo Paletti di Varano de’ Melegari si è disputato il primo round del CRV Piemonte.

Tanti i piloti al via e in bagarre in pista in una due giorni baciata dal sole che ha consentito di vedere un bello spettacolo in gara con gare combattute sino alla bandiera a scacchi. A salire sul gradino più alto del podio sono stati Luciano Bisconti, nella 1000 expert, Luca Maggio nella 600 Expert, Sgariboldi nella 1000 Roockies e Di Giacono nella 600 Roockies.

Colpo di scena nella mille expert che vede il polman e campione in carica William Venesia scivolare senza iconseguenze in bagarre con luciano bisconti e concludere attardato terzo una volta rientrato in pista.

Nella 1000 expert prima vittoria di Luciano Bisconti che è partito al comando e non ha lasciato spazio agli avversari, il più accanito dei quali, il campione in carica William Venesia che, nel quarto giro è scivolato, senza conseguenze, ma è scivolato in fondo. Posto d’onore per Cosso Camera. Nella 600 Expert Luca Maggio, che girato con tempi interessanti vince davanti ad Andrea Mardegan e a De Maria. Luca Maggio si è iscritto al campionato dopo essere gravitato in altri trofei e ha fatto subito veder il Proprio potenziale. Un ottimo Sagriboldi ha vinto la 1000 Roockies precedendo allo sprint Bossotto e Iachini. Di Giacomo dopo aver contenuto il ritorno di Iearadi è primo nelle 600 Roockies. Terzo posto per Pocobello.

Il CRV, Campionato Regionale fa una breve pausa per ritrovarsi il 12- 13 settembre per la seconda prova ancora Varano de’ Melegari e gran finale il 10 e 11 ottobre a Cervesina con doppia gara.