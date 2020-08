Il Tennis Beinasco cerca a Lucca l’ennesima impresa

Domenica 2 agosto, a Lucca, le ragazze dell'US Tennis Beinasco cercheranno l'impresa nella semifinale di ritorno della serie A1 a squadre contro le locali del Tennis Lucca.

Dovranno ribaltare contro le sorelle Pieri e la monzese Bianca Turati l'1-3 del match di andata: "Non sarà facile - ha confermato la capitana della formazione piemontese Cristina Coletto - ma proveremo come sempre a dare il massimo.

Saremo prive di Giulia Gatto Monticone, impegnata nel fine settimana a Palermo con le qualificazioni del Wta International e c'è ancora un dubbio circa la presenza o meno di Reka Luca Jani. Sicure presenti invece Federica Di Sarra e Maria Marfutina, oltre al nostro vivaio Federica Rossi. Auspicavo almeno un 2-2 nel match casalingo ma così non è stato. Ci proveremo, anche se il bilancio di questa stagione comunque atipica è già positivo, con il ritorno tra le quattro migliori formazioni d'Italia".

L'US Tennis Beinasco, campione due stagioni fa proprio a Lucca, ha già ottenuto una grande vittoria esterna nel girone 1 (giornata decisiva) contro il TC Genova 1893 e spera di poter fare altrettanto in terra toscana, forte della solita grande coesione del gruppo e della capacità di lottare fino all'ultimo quindici, come dimostrato anche in settimana nella sfida play-off per salire in A1 con l'altra sua formazione femminile: "E' sempre stata una delle nostre caratteristiche - chiude il presidente Sergio Testa - e vogliamo che rimanga tale anche in situazioni difficili come quella che dovremo affrontare tra due giorni a Lucca, contro una compagine che ha dimostrato altrettanta compattezza".





In palio c’è l’accesso alla finale ma bisogna ribaltare l’1 a 3 dell’andata

