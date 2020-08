L’arte di Macaluso Fabiana a Dubai e Umm Al Quwainn

Macaluso Fabiana

Si forma presso il liceo artistico “Renato COTTINI” di Torino diplomandosi con ottimi voti e in seguito porta avanti la sua passione insegnando pittura e scultura presso un’associazione di Beinasco, in provincia di Torino, nel laboratorio artistico sociale art-therapy, da lei ideato, da oltre 7 anni e aperto a tutti gratuitamente.

Il laboratorio creato da Macaluso da la possibilità, a chi non può economicamente, di imparare queste discipline. Le attività della struttura si rivolgono anche a persone diversamente abili applicando l’arte come terapia di gruppo in ambito sociale ossia l’Art- therapy.

Partecipa a diversi concorsi, mostre e rassegne artistiche internazionali, tra le quali nel 2018 “Vette d’arte” con l’opera “Raggio di sole in Polinesia” a Sestriere In Piemonte, conosciuta come la mostra più alta d’Europa e alla mostra collettiva “Orizzonti d’arte” al mausoleo della Bella Rosin di Torino entrambe le rassegne patrocinato dalla città di Torino e dalla Regione Piemonte, aggiudicandosi due premi di “segnalazione d’onore”.

Per l’anno 2019 Macaluso ha pubblicato nel calendario artistico di Alhena Editore, con Orizzonti Contemporanei con l’opera “Sciamano Masai” e “Ipnosi Masai”. Il calendario ha distribuzione ed immissione pubblicitaria nel territorio nazionale ed estero da parte di Orizzonti Contemporanei.

L’artista espone personalmente nell’ambito di una Delle Rassegne Artistiche internazionali “Biennale di Gattinara” che Orizzonti Contemporanei ha realizzato nel 2019, aggiungendo il conferimento di un riconoscimento alla sua figura con motivazione ufficiale e post di commento critico sull’opera e l’artista, da parte del critico d’arte e direttore di Alhena editore di Torino.

