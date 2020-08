Miss Universe Piemonte: vince Desirée D'Alí di Bra

Venerdì 21 agosto Vicoforte ha ospitato la finale regionale del prestigioso concorso di bellezza femminile che si tiene annualmente in Italia per selezionare le rappresentanti nazionali per il concorso di Miss Universe.

La vincitrice della serata, nonché Miss Piemonte in carica per il 2020 è Desirée D'Alí di Bra, 25 anni; le altre fasce che parteciperanno di diritto alle semifinali romane sono: Chiara Camarchio, Eleonora Vacchiero, Lisa Aime, Rebecca Audero e Savinder Kaur.

Rosalia Grillante, organizzatrice della Finale Regionale, ci racconta con gioia e vitalità che “la serata si è volta in piena serenità e nel completo rispetto di tutte le normative relative alla prevenzione del contagio sul Covid-19. Devo innanzitutto ringraziare il presentatore televisivo Anthony Peth per come ha gestito la serata e per come è riuscito a coinvolgere le ragazze, la giuria e il pubblico presente”.

La giuria è stata composta dal presidente Paolo Bongioanni, consigliere regionale; Carla Tomatis, artista; Zaira Mureddu, giornalista; Avv. Fabrizio Lattanzi, legale del concorso Miss Universe Italy; Valter Roattino, sindaco di Vicoforte e Giuseppe Ambrosoli, presidente ANAP provinciale Confartigianato.

“Doveroso ringraziare”, precisa Rosalia Grillante, “i partners che con i loro servizi e prodotti hanno reso possibile questa bella serata:

• Abiti: Bruna Couture Saluzzo

• Intimo: Serim di M. Marenco

• Faschion Style: Chiva’s Mondovì

• Trucco e parrucco: Scuola CFP Mondovì

• Allestimento location: Parole in Fiore di Vicoforte

• Sponsor: ANAP Confartigianato

La serata è stata allieta da intervalli musicali, gli artisti arpista Alice Nasi, il duo Andrea e Mattia, la cantante Alessia Astesano.

Tutto l’evento si è svolto sotto l’attento e vigile coordinamento del Direttore Nazionale di Miss Universo Italia Marco Ciriaci, attore e conduttore televisivo nato a Roma, che dal 2010 Direttore Artistico di Mediaseven Produzioni di Roma.

Un forte “in bocca al lupo” alle ragazze che verso fine ottobre e parteciperanno alla fase finale a Roma dove verrà eletta Miss Universe Italy.