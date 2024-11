Lo Russo: "I sindaci? Sono eroi. Si assumono responsabilità che vanno ben oltre le loro possibilità operative"

Torino per tre giorni diventa la casa di Comuni d'Italia. A fare gli onori il sindaco Stefano Lo Russo, che al termine della prima giornata dell'Assemblea Anci non nasconde la soddisfazione: "Sono molto contento: ho ricevuto un sacco di complimenti dagli amministratori per la città: alcuni sono venuti per prima volta mentre altri sono tornati". Dopo le Atp Finals saranno migliaia le persone che graviteranno attorno alla kermesse del Lingotto, ma anche ad Anci Off. "Ho dato - ammette il primo cittadino - una lista di ristoranti".

"Mattarella affezionato a Torino"

A chiudere la giornata è stato l'intervento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "Il Capo dello Stato - ha sottolineato il primo cittadino - è molto affezionato alla nostra città per tante ragioni e ovviamente ne siamo contenti: ci siamo detti arrivederci a quanto prima". Uno dei temi cruciali del mandato Manfredi sarà sicuramente quello della responsabilità che si assumono i sindaci, che spesso hanno "più responsabilità che poteri".

"Responsabilità dei sindaci"