Fiera del Peperone, accanto al gusto ci sono anche le risate e la buona musica con Antonio Ornano e i Pink Sound

In tutte le serate della Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola spettacoli con ingressi gratuiti e contingentati nel rispetto delle disposizioni di sicurezza.

In un grande spazio allestito all’interno del Foro Boario di Piazza Italia sono in programma due appuntamenti con il cabaret e la grande musica nelle serate di venerdì 4 e sabato 5 settembre.

Il 4 settembre alle ore 21:30 inizierà “Crostatina stand up!”, spettacolo di cabaret con Antonio Ornano, comico conosciuto al grande pubblico per le sue partecipazioni a Zelig, Quelli che il Calcio e Colorado. In questo suo nuovo show il divertentissimo monologhista racconterà, nel suo modo unico ed inimitabile, le fragilità e le debolezze dell’uomo e della società contemporanea. I suoi spettacoli sono stati definiti “un inno all’incompiutezza emotiva e sentimentale del maschio”, “un’ode all’imperfezione che in chiave comica si propone di squarciare l’ipocrisia di una società che ci vorrebbe sempre infallibili e di successo”.

Il 5 settembre alle ore 21:30 è invece in programma il tributo ai Pink Floyd a cura dei dei Pink Sound, uno show curato nei minimi particolari per far rivivere le stesse atmosfere, sonorità ed effetti speciali dei live della storica band britannica, attraverso un repertorio che spazia dal periodo dei primi anni 70 fino a quello post Waters, brani storici come “Another Brick in the Wall” , “Wish You Were Here” ma anche altri classici come “Shine On You Crazy Diamond” e Comfortably Numb”.

Nel Cortile del Castello, venerdì e sabato, 4 e 5 settembre, sono in programma due serate dedicate alle danze di tutto il mondo con Wiva la Danza SSD e Mambo Jambo Dance. Domenica 6 settembre alle ore 17:30 è in programma il concerto della Società Filarmonica Carmagnolese intitolato “Sfida canora Sanremo vs Zecchino” e alle 21:30 il dj-set di Tuttafuffa Crew.

