Petrarulo: "Il comando dei vigili di via Bologna un fiore all'occhiello che l'Amministrazione non sa salvaguardare"

"Da voci nell'ambiente risulterebbe che questa Amministrazione stia valutando di ridimensionare il Nucleo di Prossimità mantenendo, presso il Comando di Via Bologna, soltanto alcuni agenti impegnati in via quasi esclusiva in compiti di polizia giudiziaria finalizzata ai minori e alla violenza in genere e dirottando la restante consistente parte di personale , impegnato nella gestione degli esposti, nei Comandi presenti nelle circoscrizioni".

"L'assegnazione alle sezioni territoriali degli agenti del Nucleo di prossimità potrebbe avere come conseguenza quella di perdere di vista i compiti loro assegnati per impiegarli in tutte quelle mansioni proprie delle sezioni circoscrizionali". Petrarulo ha presentato un'interpellanza con cui chiede alla Sindaca se queste voci siano confermate, quale sia il numero del personale che verrebbe smistato, con quali modalità e come pensa di mantenere attivo un servizio come questo sapendo ben in quali difficoltà di carenza di personale e di strutture vivono le sedi circoscrizionali.