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Politica | 05 giugno 2026, 11:04

Monteu da Po: insediata la nuova Giunta Comunale e assegnate le deleghe ai Consiglieri comunali

Ufficializzata la squadra che accompagnerà nel suo mandato la sindaca Maria Elisa Ghion

La nuova amministrazione di Monteu da Po

La nuova amministrazione di Monteu da Po

Il Sindaco Elisa Ghion ha ufficializzato la composizione della nuova Giunta Comunale e l'assegnazione delle deleghe ai Consiglieri comunali, dando così avvio alla nuova fase amministrativa che guiderà il Comune nei prossimi anni.

La squadra di governo è composta dal Sindaco Maria Elisa Ghion, dal Vicesindaco Giuseppe Deluca e dall'Assessore Graziella Giacomini, ai quali sono state attribuite specifiche deleghe finalizzate a garantire efficacia amministrativa, vicinanza ai cittadini e sviluppo del territorio.

La Giunta Comunale

Maria Elisa Ghion - Sindaco

Mantiene le deleghe a: Istruzione e Politiche educative, Cultura, Salute, Politiche abitative, Inclusione sociale (Disabilità, Anziani e anziani non autosufficienti), Personale, Servizi demografici, Politiche giovanili, Sport, Servizi al cittadino, Politiche per la famiglia, Pari opportunità, Rapporti con il Consiglio Comunale, Politiche interculturali, Legalità e Benessere degli animali.

Giuseppe Deluca - Vicesindaco

Deleghe a: Sicurezza, Polizia Locale, Protezione Civile, Politiche ambientali, Manutenzione e decoro urbano, Viabilità e trasporti, Sviluppo tecnologico e informatico, Associazioni, Politiche di partecipazione pubblica e Promozione del territorio.

Graziella Giacomini - Assessore

Deleghe a: Bilancio e tributi, Lavori pubblici, Urbanistica, Patrimonio, Programmazione economica, Società partecipate, Commercio e attività produttive, Progetti strategici e PNRR, Bandi e finanziamenti e Biblioteca.

I Consiglieri Delegati

Per rafforzare l'azione amministrativa e garantire un dialogo costante con il territorio, sono stati inoltre individuati i seguenti Consiglieri delegati:

  • Graziella Morello: Rapporti con le associazioni del territorio, attività culturali e ricreative, promozione del territorio.
  • Francesco Enascut: Giovani, famiglie, sport e tempo libero, sviluppo tecnologico e informatico.
  • Massimo Stevanella: Edilizia pubblica e privata, protezione civile, viabilità e trasporti, Unitre.
  • 3Manuela Rebaudengo: Politiche del territorio e sviluppo strategico.
  • Stefano D’Innocenzo: Associazioni, sport, giovani.
  • Daniela Massaglia: Rapporti con le istituzioni religiose, politiche per la famiglia.
  • Vincenzo Bracigliano: Politiche sociali e servizi al cittadino.
  • Patrizia Talmon: Rapporti con il personale, supporto all'attività amministrativa.

«La composizione della Giunta e l'assegnazione delle deleghe ai Consiglieri rappresentano il primo passo concreto del nostro mandato amministrativo», dichiara il Sindaco Elisa Ghion. «Abbiamo costruito una squadra caratterizzata da competenze diversificate, disponibilità e spirito di servizio, con l'obiettivo di affrontare le sfide che attendono la nostra comunità e dare piena attuazione al programma presentato ai cittadini. E come è noto amministrare un comune piccolo, con molte potenzialità e poche risorse, non sarà una sfida facile.»

«Le deleghe sono state assegnate valorizzando le capacità e le esperienze di ciascuno, in un'ottica di collaborazione e condivisione delle responsabilità. Sarà fondamentale lavorare in modo coordinato, mantenendo sempre aperto il dialogo con i cittadini, le associazioni, le realtà economiche e sociali del territorio.»

Il Sindaco rivolge inoltre un ringraziamento a tutti gli amministratori che hanno accettato l'incarico: «A nome dell'Amministrazione comunale desidero ringraziare il Vicesindaco, l'Assessore e tutti i Consiglieri delegati per la disponibilità dimostrata. Sono certa che, attraverso un lavoro di squadra serio e concreto, sapremo dare risposte efficaci alle esigenze della comunità e costruire nuove opportunità di crescita e sviluppo per il nostro Comune.»

La seduta di insediamento della nuova amministrazione è convocata martedì 9 giugno alle ore 21 presso la Sala Consiliare in via Municipio 1.

L'Amministrazione Comunale è già al lavoro sui principali dossier strategici, con particolare attenzione ai servizi ai cittadini, alla sicurezza, alla valorizzazione del territorio, alle politiche sociali e familiari, agli investimenti pubblici e alle opportunità offerte dai finanziamenti regionali, nazionali ed europei.

 

comunicato stampa

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