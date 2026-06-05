Monteu da Po: insediata la nuova Giunta Comunale e assegnate le deleghe ai Consiglieri comunali

Il Sindaco Elisa Ghion ha ufficializzato la composizione della nuova Giunta Comunale e l'assegnazione delle deleghe ai Consiglieri comunali, dando così avvio alla nuova fase amministrativa che guiderà il Comune nei prossimi anni.

La squadra di governo è composta dal Sindaco Maria Elisa Ghion, dal Vicesindaco Giuseppe Deluca e dall'Assessore Graziella Giacomini, ai quali sono state attribuite specifiche deleghe finalizzate a garantire efficacia amministrativa, vicinanza ai cittadini e sviluppo del territorio.

La Giunta Comunale

Maria Elisa Ghion - Sindaco

Mantiene le deleghe a: Istruzione e Politiche educative, Cultura, Salute, Politiche abitative, Inclusione sociale (Disabilità, Anziani e anziani non autosufficienti), Personale, Servizi demografici, Politiche giovanili, Sport, Servizi al cittadino, Politiche per la famiglia, Pari opportunità, Rapporti con il Consiglio Comunale, Politiche interculturali, Legalità e Benessere degli animali.

Giuseppe Deluca - Vicesindaco

Deleghe a: Sicurezza, Polizia Locale, Protezione Civile, Politiche ambientali, Manutenzione e decoro urbano, Viabilità e trasporti, Sviluppo tecnologico e informatico, Associazioni, Politiche di partecipazione pubblica e Promozione del territorio.

Graziella Giacomini - Assessore

Deleghe a: Bilancio e tributi, Lavori pubblici, Urbanistica, Patrimonio, Programmazione economica, Società partecipate, Commercio e attività produttive, Progetti strategici e PNRR, Bandi e finanziamenti e Biblioteca.

I Consiglieri Delegati

Per rafforzare l'azione amministrativa e garantire un dialogo costante con il territorio, sono stati inoltre individuati i seguenti Consiglieri delegati:

Graziella Morello : Rapporti con le associazioni del territorio, attività culturali e ricreative, promozione del territorio.

: Rapporti con le associazioni del territorio, attività culturali e ricreative, promozione del territorio. Francesco Enascut : Giovani, famiglie, sport e tempo libero, sviluppo tecnologico e informatico.

: Giovani, famiglie, sport e tempo libero, sviluppo tecnologico e informatico. Massimo Stevanella : Edilizia pubblica e privata, protezione civile, viabilità e trasporti, Unitre.

: Edilizia pubblica e privata, protezione civile, viabilità e trasporti, Unitre. 3Manuela Rebaudengo : Politiche del territorio e sviluppo strategico.

: Politiche del territorio e sviluppo strategico. Stefano D’Innocenzo : Associazioni, sport, giovani.

: Associazioni, sport, giovani. Daniela Massaglia : Rapporti con le istituzioni religiose, politiche per la famiglia.

: Rapporti con le istituzioni religiose, politiche per la famiglia. Vincenzo Bracigliano : Politiche sociali e servizi al cittadino.

: Politiche sociali e servizi al cittadino. Patrizia Talmon: Rapporti con il personale, supporto all'attività amministrativa.

«La composizione della Giunta e l'assegnazione delle deleghe ai Consiglieri rappresentano il primo passo concreto del nostro mandato amministrativo», dichiara il Sindaco Elisa Ghion. «Abbiamo costruito una squadra caratterizzata da competenze diversificate, disponibilità e spirito di servizio, con l'obiettivo di affrontare le sfide che attendono la nostra comunità e dare piena attuazione al programma presentato ai cittadini. E come è noto amministrare un comune piccolo, con molte potenzialità e poche risorse, non sarà una sfida facile.»

«Le deleghe sono state assegnate valorizzando le capacità e le esperienze di ciascuno, in un'ottica di collaborazione e condivisione delle responsabilità. Sarà fondamentale lavorare in modo coordinato, mantenendo sempre aperto il dialogo con i cittadini, le associazioni, le realtà economiche e sociali del territorio.»

Il Sindaco rivolge inoltre un ringraziamento a tutti gli amministratori che hanno accettato l'incarico: «A nome dell'Amministrazione comunale desidero ringraziare il Vicesindaco, l'Assessore e tutti i Consiglieri delegati per la disponibilità dimostrata. Sono certa che, attraverso un lavoro di squadra serio e concreto, sapremo dare risposte efficaci alle esigenze della comunità e costruire nuove opportunità di crescita e sviluppo per il nostro Comune.»

La seduta di insediamento della nuova amministrazione è convocata martedì 9 giugno alle ore 21 presso la Sala Consiliare in via Municipio 1.

L'Amministrazione Comunale è già al lavoro sui principali dossier strategici, con particolare attenzione ai servizi ai cittadini, alla sicurezza, alla valorizzazione del territorio, alle politiche sociali e familiari, agli investimenti pubblici e alle opportunità offerte dai finanziamenti regionali, nazionali ed europei.