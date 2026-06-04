Sinistra Ecologista conquista un seggio in Circoscrizione 6: "Pronto a mettermi al servizio della comunità"

A seguito delle dimissioni della candidata presidente, Sinistra Ecologista acquisisce una rappresentanza nella circoscrizione 6.



Entra in Consiglio il candidato più votato nelle liste di SE alle elezioni dell'ottobre 2021, Alessandro Oppi Salvatico. 48 anni, project manager per enti del terzo settore, Salvatico è torinese di nascita e vive in Circoscrizione 6 da diversi anni.

"Sono molto felice per questo incarico di cui sento la piena responsabilità, soprattutto a un anno dalle prossime elezioni. In questi quattro anni, i quartieri di Barriera di Milano, Regio Parco, Barca, Bertolla, Falchera, Rebaudengo e Villaretto, sono stati governati da una destra che ha lavorato con il solo scopo di mettersi contro le politiche che la Città ha provato a sviluppare, tralasciando così le esigenze di coloro che vivono sul territorio. La Circoscrizione 6 merita una giunta che non nasconda i problemi, ma che li affronti senza sfruttare la paura e le difficoltà dei suoi cittadini per soli fini propagandistici. Sono pronto a mettermi al servizio della comunità e a lavorare, insieme alle altre forze di opposizione, per dare un nuovo corso alla Circoscrizione, che si prenda cura dei suoi cittadini, senza lasciare indietro nessuno - dichiara il neo eletto consigliere -. Questo territorio è ricco di associazioni e realtà di cittadinanza attiva che meritano di essere ascoltate e valorizzate, costruendo alleanze fra comunità di origini diverse, fra anziani e giovani, contro ogni forma di discriminazione".

Aggiunge il co-portavoce di Sinistra Ecologista Emanuele Busconi: "Per noi la nomina di Alessandro Oppi Salvatico a consigliere di Circoscrizione 6 è importantissima. Sebbene non avessimo una rappresentanza all’interno del consiglio di Circoscrizione, come Sinistra Ecologista siamo sempre stati presenti sul territorio attraverso le tante iniziative come i volantinaggi, il sostegno agli eventi e le assemblee pubbliche che ci hanno permesso di incontrare e ascoltare cittadini e cittadine e di portare le loro questioni direttamente in consiglio comunale. La squadra di Sinistra Ecologista da oggi si allarga ancora e anche in Circoscrizione 6 dimostreremo, così come facciamo a ogni livello istituzionale, che il nostro obiettivo è essere propositivi e cercare di generare un contesto in cui le soluzioni derivino dalla solidarietà, dalla cultura e dall'incontro delle persone. Auguriamo quindi un buon lavoro ad Alessandro certi della sua disponibilità e della sua preparazione".