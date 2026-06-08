Elezioni Moncalieri, Il più votato di FdI rinuncia ad entrare in Consiglio comunale

Giovedì 11 maggio è in programma il primo Consiglio comunale di Moncalieri dopo il voto di fine maggio, che ha incoronato Lorenzo Mauro nuovo sindaco. I rumors dei giorni scorsi, dopo la formazione della Giunta, indicavano come possibile nuovo presidente del Consiglio Christian Salerno del Pd, con il ruolo di vice offerto ad un esponente della minoranza, con il nome di Cristiano Monticone come quello maggiormente gettonato.

L'annuncio a sorpresa

Ma il più votato di Fratelli d'Italia, con una decisione che non ha mancato di far discutere, ha annunciato a sorpresa nelle scorse ore di rinunciare al suo posto in Consiglio. "Ringrazio ancora una volta tutte le persone che hanno scelto di accordarmi la loro fiducia. E proprio per rispetto verso quella fiducia ho deciso di rassegnare le dimissioni da Consigliere comunale - ha scritto in un lungo post su Facebook - Qualcuno non capirà questa scelta. Del resto, siamo abituati a una politica che misura il proprio valore dal posto che occupa. Io continuo a pensare che il valore di un progetto si misuri invece dalla sua capacità di crescere, coinvolgere persone e costruire qualcosa che vada oltre una singola carica istituzionale".

"Una scelta di libertà"

Per spiegare le ragioni della sua scelta, Monticone ha spiegato: "Quando i cittadini lanciano un messaggio bisogna avere il coraggio di ascoltarlo. Perché meno della metà delle persone è andata a votare e il nostro consenso è diminuito rispetto al passato: questo significa che c'è una distanza tra la politica e tanti moncalieresi che non può essere sottovalutata. Per questo, pur essendo il candidato più votato, ho deciso di rassegnare le dimissioni dalla carica di consigliere". Per Monticone questa è una "scelta coerente con il mio modo di intendere la politica" e a chi vuole leggere queste dimissioni come un passo indietro, l'esponente di FdI replica: "Io le considero una scelta di libertà. Perché quando si ha in mente un progetto vero, l’obiettivo non è conservare una sedia, ma costruire qualcosa che possa durare nel tempo. Per questo ho scelto di dedicarmi completamente a un percorso di politica attiva sul territorio".

Chi subentra al suo posto

"Il mio impegno per Moncalieri non finisce oggi, entra in una nuova fase e continuerà con ancora più determinazione sul territorio, tra le persone, perché la politica deve essere ascolto e partecipazione, ha senso solo se sa tornare ad essere vicina ai cittadini. E chi mi conosce sa che, quando guardo avanti, non lo faccio mai per fermarmi", ha concluso Monticone. Al suo posto entra in Consiglio comunale Diletta Bauducco, la prima delle non elette in Fratelli d'Italia.