Beinasco, anche la Croce Rossa e il Pd piangono Gilberto Squillante

Un persona che aveva fatto del volontariato e dell'impegno a favore degli altri una ragione di vita. Ma anche un amante delle moto e un militante dem appassionato, per questo sia il Comitato di Beinasco della Croce Rossa che il Partito Democratico piangono in queste ore la scomparsa di Gilberto 'Ghibly' Squillante, venuto a mancare all'affetto dei suoi cari prima ancora di essere arrivato all'età di 57 anni.

Il ricordo della Croce Rossa

"Gilberto era parte attiva della vita del nostro Comitato, dove stava svolgendo il corso per l’Allegato A per prendere parte alle attività di soccorso sanitario. I compagni di corso e i colleghi lo ricorderanno per la sua disponibilità, la sua bontà, il suo impegno civico e l’entusiasmo con cui affrontava ogni sfida", lo ricorda con un post carico di affetto la Croce Rossa di Beinasco. "Il Comitato si stringe attorno ai familiari di Gilberto e a tutte le persone che gli hanno voluto e gli vogliono bene".

Le parole d'affetto del Pd

Non meno toccante il ricordo "del nostro compagno storico Ghibly", da parte del Pd. "Ci ha accompagnati da anni con un impegno generoso, una militanza sincera. La sua è stata una vita dedicata al suo quartiere, Vallette, a Torino, e agli altri. Sempre disponibile a dare una mano, col sorriso, silenziosamente", ha dichiarato il segretario metropolitano dem Marcello Mazzù.

"Il nostro Partito è una comunità dove persone come Ghibly fanno la differenza. Ci stringiamo al dolore dei suoi cari. Grazie di tutto, ci mancherai", ha concluso Mazzù.

Per chi vorrà dare un ultimo saluto a Gilberto Schifone ci sarà un'occasione laica presso il circolo del Pd di via delle Pervinche 2 martedì 9 giugno dalle ore 9.30, mentre l'appuntamento al cimitero Monumentale, in corso Novara 137, è sempre domani ma alle 11.30.